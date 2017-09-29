Жители Омской области нашли свои паспорта на свалке

В селе Богдановка Кормиловского района местные жители обнаружили на стихийной свалке, куда свозят мусор за отсутствием санкционированного полигона, целые горы архивных документов. Там обнаружились и копии паспортов, трудовых книжек, и судебные документы, и даже бумаги с отпечатками пальцев. Некоторые сельчане не поленились и нашли в завалах свои личные данные.

— Я не постыдился, залез в бумаги и нашел себя! Там все было: как зовут, откуда прибыл, когда уехал, номер, серия, паспорта… И таких документов сотни! — цитирует «КП в Омске» одного из жителей.

По мнению жителей Богдановки, местные чиновники таким образом утилизировали архив, нарушив все возможные правила уничтожения документов (обычно их измельчают или сжигают). Также есть мнение, что архивариусы решили избежать недавно введенной платы за вывоз мусора, поэтому просто свезли бумаги на ближайшую свалку.