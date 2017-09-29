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17:40 (мск), источник: РИА Новости

В Волго-Ахтубинской пойме началось восстановление протоки Чайка

Работы по восстановлению речного протока (ерика) Чайка в Волго-Ахтубинской пойме планируется завершить к концу 2017 года, сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

Источник: РИА Новости

Специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона обследовали ерик и пришли к выводу, что естественные процессы и хозяйственное использование водоема привели к заиливанию русла и зарастанию территории деревьями и кустарниками. В результате поток воды во время половодья замедлился и уменьшилось разнообразие флоры и фауны.

В связи с этим проект экологический реабилитации был включен в число первоочередных.

На данный момент все подготовительные работы уже проведены, начаты механизированная расчистка и углубление дна ерика.

Специалисты планируют восстановить участок протяженностью 3,6 километра до конца года.

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