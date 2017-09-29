В Волго-Ахтубинской пойме началось восстановление протоки Чайка

Специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона обследовали ерик и пришли к выводу, что естественные процессы и хозяйственное использование водоема привели к заиливанию русла и зарастанию территории деревьями и кустарниками. В результате поток воды во время половодья замедлился и уменьшилось разнообразие флоры и фауны.