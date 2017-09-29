В Волго-Ахтубинской пойме началось восстановление протоки Чайка
Работы по восстановлению речного протока (ерика) Чайка в
Работы по восстановлению речного протока (ерика) Чайка в
Специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона обследовали ерик и пришли к выводу, что естественные процессы и хозяйственное использование водоема привели к заиливанию русла и зарастанию территории деревьями и кустарниками. В результате поток воды во время половодья замедлился и уменьшилось разнообразие флоры и фауны.
В связи с этим проект экологический реабилитации был включен в число первоочередных.
На данный момент все подготовительные работы уже проведены, начаты механизированная расчистка и углубление дна ерика.
Специалисты планируют восстановить участок протяженностью 3,6 километра до конца года.