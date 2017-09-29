Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародован давний секретный план Британии по вторжению в Россию
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
33-летний Шаляпин отдыхает в Сочи с 58-летней экс-женой - СМИ
СМИ: Лолита показала, какой худой была в 40 лет
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны стартовые площадки по реновации
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
17:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронеж получил в подарок часть сквера «Дубрава»

Участок площадью 1 га региональные власти передали в собственность муниципалитета.

Источник: Вести - Воронеж

Региональные власти безвозмездно передали в собственность муниципалитета земельный участок площадью около 1 га, расположенный на Московском проспекте, 98а. Передачу земли согласовали депутаты областной думы в пятницу, 29 сентября. Участок входит в состав сквера «Дубрава».

Участок площадью 0,97 га на Московском проспекте, 98а является одним из пяти, входящих в состав сквера «Дубрава». Его общая площадь составляет 9,7 га. Рыночная стоимость передаваемого муниципалитету участка составляет 61,37 млн рублей, рассказала первый заместитель руководителя имущественных и земельных отношений Ирина Горкина.

— Участок входит в состав озелене6нной территории и полностью покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Учитывая многочисленные обращения жителей, региональные власти приняли решение о передаче его в муниципальную собственность, — пояснила она. — Администрация Воронежа в дальнейшем планирует сохранение и развитие зеленой зоны. Кроме того, организация и благоустройство дополнительных зеленых зон значительно улучшает качество жизни и экологическую обстановку на прилегающих к скверу территориях.

В октябре 2016 года городские власти присвоили «Дубраве» статус парка. В 2017 сквер планируется включить в число особо охраняемых территорий местного значения наряду с 15 другими зелеными зонами.

Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения городская дума приняла в декабре 2015 года. В число первых пяти ООПТ местного значения в 2016 году вошли парки «Дельфин», «Танаис» и «Алые паруса», «Парк имени Дурова», а также «Сквер имени Бунина». Позднее статус ООПТ присвоили еще десяти озелененным территориям, это, в том числе, «Парку Победы», скверам «Школьный», «Примирения и согласия», «Чайка», «У озера» и другие. Сейчас в Воронеже насчитывается 15 таких зон. Ожидается, что к концу года их число достигнет 31.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
Следствие предъявило обвинение гендиректору «ВИМ-Авиа»
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Стоимость трассы «Таврида» возросла до 166 млрд рублей
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
10 главных событий российской кампании в Сирии (фото)
Поклонская ответила депутатам, посмотревшим «Матильду»
Беспошлинный порог для интернет-покупок могут снизить в 50 раз
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь