Воронеж получил в подарок часть сквера «Дубрава»

Источник: Вести - Воронеж

Региональные власти безвозмездно передали в собственность муниципалитета земельный участок площадью около 1 га, расположенный на Московском проспекте, 98а. Передачу земли согласовали депутаты областной думы в пятницу, 29 сентября. Участок входит в состав сквера «Дубрава».

Участок площадью 0,97 га на Московском проспекте, 98а является одним из пяти, входящих в состав сквера «Дубрава». Его общая площадь составляет 9,7 га. Рыночная стоимость передаваемого муниципалитету участка составляет 61,37 млн рублей, рассказала первый заместитель руководителя имущественных и земельных отношений Ирина Горкина.

— Участок входит в состав озелене6нной территории и полностью покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Учитывая многочисленные обращения жителей, региональные власти приняли решение о передаче его в муниципальную собственность, — пояснила она. — Администрация Воронежа в дальнейшем планирует сохранение и развитие зеленой зоны. Кроме того, организация и благоустройство дополнительных зеленых зон значительно улучшает качество жизни и экологическую обстановку на прилегающих к скверу территориях.

В октябре 2016 года городские власти присвоили «Дубраве» статус парка. В 2017 сквер планируется включить в число особо охраняемых территорий местного значения наряду с 15 другими зелеными зонами.