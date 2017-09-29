Воронеж получил в подарок часть сквера «Дубрава»
Участок площадью 1 га региональные власти передали в собственность муниципалитета.
Участок площадью 1 га региональные власти передали в собственность муниципалитета.
Региональные власти безвозмездно передали в собственность муниципалитета земельный участок площадью около 1 га, расположенный на Московском проспекте, 98а. Передачу земли согласовали депутаты областной думы в пятницу, 29 сентября. Участок входит в состав сквера «Дубрава».
Участок площадью 0,97 га на Московском проспекте, 98а является одним из пяти, входящих в состав сквера «Дубрава». Его общая площадь составляет 9,7 га. Рыночная стоимость передаваемого муниципалитету участка составляет 61,37 млн рублей, рассказала первый заместитель руководителя имущественных и земельных отношений Ирина Горкина.
— Участок входит в состав озелене6нной территории и полностью покрыт
В октябре 2016 года городские власти присвоили «Дубраве» статус парка. В 2017 сквер планируется включить в число особо охраняемых территорий местного значения наряду с 15 другими зелеными зонами.
Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения городская дума приняла в декабре 2015 года. В число первых пяти ООПТ местного значения в 2016 году вошли парки «Дельфин», «Танаис» и «Алые паруса», «Парк имени Дурова», а также «Сквер имени Бунина». Позднее статус ООПТ присвоили еще десяти озелененным территориям, это, в том числе, «Парку Победы», скверам «Школьный», «Примирения и согласия», «Чайка», «У озера» и другие. Сейчас в Воронеже насчитывается 15 таких зон. Ожидается, что к концу года их число достигнет 31.