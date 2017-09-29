Воронежские клиенты «ВИМ-Авиа» провели 4 суток в ожидании рейса из Турции

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Компания из девяти взрослых и пяти детей в возрасте до трех лет должна была вернуться с отдыха в Турции еще в начале недели. У воронежцев были билеты на рейс «ВИМ-Авиа» из аэропорта Анталии в 20:40 в понедельник, 25 сентября. Отдыхающие узнали о сложной ситуации с перевозчиком из новостей и обратились к представителю своего туроператора Tui. Менеджер объяснил, что самолет переносится на неопределенное время. После этого туристов отвезли в другой отель, а потом переселили в еще одну гостиницу. Почти двое суток отдыхающие с маленькими детьми провели на ресепшене в ожидании информации.

— Детям было тяжело переносить такой «отдых». Самой главной проблемой было питание: в первом отеле, куда нас привезли ночью, не было еды для малышей. Пришлось ехать в магазин. До пляжа было далеко, занять детей было нечем, — жаловалась воронежская туристка Мария Баленко.

В это время туроператор искал перевозчика, который вывезет воронежев из Турции.

Как объяснил корреспонденту РИА «Воронеж» председатель правления Воронежского общества защиты прав потребителей Александра Тищенко, туристы могут подать иск о возмещении морального и материального ущерба. В этом случае лучше подавать претензию к перевозчику, а не турфирме.

Контекст

Массовые задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» начались в России в субботу, 23 сентября. Тогда в московском Домодедово задержали 19 внутренних и международных рейсов, на следующий день — еще шесть самолетов. Задержки связаны с долгами перевозчика перед поставщиками топлива и аэропортами. По данным СМИ, из-за границы не могут вернуться 43 тыс. россиян.

Следственный комитет на транспорте возбудил в отношении руководства авиакомпании дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии правоохранителей, перевозчик знал о том, что денег для покупку топлива недостаточно, но продолжал продавать билеты.