В столице продолжат дифференциацию рабочего графика
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане продолжат работы по дифференциации рабочего графика для снижения нагрузки на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане продолжат работы по дифференциации рабочего графика для снижения нагрузки на
Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта города Астаны Бекмырза Игенбердинов в ходе партийных слушаний столичного филиала партии «Нур Отан», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Планируется продолжить работу по дифференциации рабочего графика для снижения нагрузки на
Ранее аким Астаны Асет Исекешев пояснил, для чего именно будет вводиться разное рабочее время.
«Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки, предлагаем принять постановление Правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8.00. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в вузах и ссузах — на 10.00, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10.00. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — отметил Асет Исекешев.
Согласно статистике, на сегодняшний день в городе официально зарегистрировано более 350 тыс. транспортных средств, с учетом пригородного и иногороднего транспорта порядка 400 — 450 тыс. автомобилей. Население столицы ежегодно растет в среднем на 5%, в то время как число автомобилей увеличивается на 9%, что является большой проблемой для транспортной системы города.