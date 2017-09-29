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17:31 (мск), источник: Kazinform

В столице продолжат дифференциацию рабочего графика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане продолжат работы по дифференциации рабочего графика для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в часы пик.

Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта города Астаны Бекмырза Игенбердинов в ходе партийных слушаний столичного филиала партии «Нур Отан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Планируется продолжить работу по дифференциации рабочего графика для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в часы пик. В настоящее время ведутся переговоры с уполномоченными органами и организациями», — сказал Бекмырза Игенбердинов.

Ранее аким Астаны Асет Исекешев пояснил, для чего именно будет вводиться разное рабочее время.

«Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки, предлагаем принять постановление Правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8.00. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в вузах и ссузах — на 10.00, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10.00. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — отметил Асет Исекешев.

Согласно статистике, на сегодняшний день в городе официально зарегистрировано более 350 тыс. транспортных средств, с учетом пригородного и иногороднего транспорта порядка 400 — 450 тыс. автомобилей. Население столицы ежегодно растет в среднем на 5%, в то время как число автомобилей увеличивается на 9%, что является большой проблемой для транспортной системы города.

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