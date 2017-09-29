В Крыму рассказали, как благоустроить свой двор за бюджетные деньги

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» в программе «От тебя зависит», которая выходит при участии ОНФ, рассказал начальник управления благоустройства и закупок министерства ЖКХ Крыма Виталий Оганесян.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подразумевает благоустройство внутридворовых территорий и общегородских пространств. Его реализация проходит при содействии горожан и с учетом их мнения. В этом году Крым и Севастополь впервые приняли участие в проекте, и он полностью финансировался из федерального бюджета. Со следующего года деньги на программу будет выделять и республиканская казна.

Ее реализация позволит в течение пяти лет (с 2018 по 2022 год) благоустроить 176 дворовых и 106 общественных территорий полуострова. И если крымчане хотят сделать свой двор красивым и уютным за бюджетные средства, то им стоит поторопиться и подать заявку на участие в 2018 году.

В следующем году крайняя точка утверждения дизайн-проектов будет 1 марта. После этого мы с депутатским корпусом, ОНФ, общественностью садимся за стол и рассматриваем проекты. Мы смотрим, кто из горожан проявил активность и сделал такие программы в срок. У нас будет больше времени распределить деньги по муниципальным образованиям, провести конкурсы и благоустроить дворовые территории. начальник управления благоустройства и закупок министерства ЖКХ Крыма Виталий Оганесян

В этом году в Крыму таких критериев отбора не было, поскольку к участию в пилотном проекте были привлечены столица, моногорода и некоторые муниципалитеты, пояснил эксперт. А со следующего года крымчанам, как говорится, карты в руки: все активные граждане могут содействовать благоустройству именно своего двора.

Сейчас работы на объектах, вошедших в программу в этом году, только входят в активную фазу. В городах и поселках заменяется разбитое покрытие междворовых территорий, устанавливаются современные лавки и скамейки, урны, освещение. Всего по программе новый вид обретут 85 дворовых территорий в 16 муниципальных образованиях Республики.

Сложная ситуация с соблюдением сроков реализации программы сложилась в Симферополе — в городе затянулась процедура согласования итоговых дизайн-проектов, в связи с чем позже началось проведение торгов и работ. Еще недавно общественники били тревогу по поводу успешной реализации проекта в крымской столице, однако уже сегодня эксперты ОНФ говорят об активном старте.

Как рассказал региональный координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Олег Бышук, в крымской столице уже начаты работы по дворовым территориям и по одному из скверов города. Кроме того, уже прошел конкурс по благоустройству одного из главных мест отдыха горожан и туристов — парка им. Гагарина. Старт по этому объекту намечен на начало октября. Зона будет устроена с учетом пожеланий горожан, добавили в ОНФ.

«Вскоре начнутся непосредственно работы. Это — пешеходная зона, лавочки, освещение. Как нас заверяют — будет красиво», — рассказал Бышук.

Также сегодня к благоустройству территорий активно подключились Саки, Новофедоровка, Судак, Ялта. Бывшие еще недавно в отстающих моногорода активизировались и работают, отмечают в ОНФ. При этом маленькие муниципальные образования, у которых, как правило, нет опыта привлечения и осваивания внебюджетных средств, гораздо активнее своих «старших товарищей», добавил член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов.

Однако пока подводить даже промежуточные итоги реализации приоритетной программы в регионах рано, подчеркивают общественники, потому как только сейчас начинается основной этап работ.

«Подводить итоги можно будет 31 декабря, когда программа завершится. На сегодняшнем этапе есть положительные результаты, потому как большинство муниципалитетов ответственно подошли к программе, работы ведутся, прошли конкурсные процедуры и подрядчики выходят уже на объекты. И далее уже должен идти контроль за исполнением», — резюмировал Бышук.

В ОНФ напомнили, что принять участие в проекте и привести свой двор в порядок могут все желающие. Для этого необходимо согласовать вопрос с остальными жильцами многоквартирного дома на общем собрании, составить протокол и направить его в администрацию. Местные власти помогут людям собрать необходимые бумаги и составить дизайн-проекты придомовой территории, после чего их выносят на собрание граждан и согласовывают.

Когда проект утвердят, объект включают в программу, в рамках которой предусмотрена установка лавочек, урн, освещение двора, обеспечение дворового проезда. Остальные элементы благоустройства (детские, спортивные площадки и прочее), согласно программе, устанавливаются за счет муниципалитета и других источников.

Кроме того, по итогу благоустройства территории необходимо будет определить ответственных за контроль. Например, если по проекту были установлены лавочки и урны, должны быть определены конкретные лица, которые будут следить за своевременной уборкой мусора из урны и покраской лавочек для содержания их в надлежащем виде.