Военные пообещали больше не рвать лягушек и ужей на День ВДВ
Запрос в военное ведомство направляла общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», которая рассмотрела в шоу признаки жестокого обращения с животным.
Запрос в военное ведомство направляла общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», которая рассмотрела в шоу признаки жестокого обращения с животным.
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Представители Вооруженных сил Беларуси отреагировали на жалобу общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», которая посчитала недопустимым жестокое обращение с животными во время показательных шоу бойцов спецопераций.
В адрес зоозащитников пришел ответ из министерства обороны за подписью командующего силами специальных операций Вооруженных сил
Поводом для обращения в Минобороны стало представление, которое было показано в День десантника в Бресте. Бойцы 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной
В своем обращении в Минобороны эксперты АПБ напомнили, что согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь жестокое обращение с животными в присутствии малолетних — это преступление. Кроме того, такие выступления подрывают авторитет армии.
Кроме того, после обращения АПБ в Минприроды сотрудники Брестского областного комитета природных ресурсов при поддержке командования той самой бригады, бойцы которой разрывали ужей, провели учебу по предупреждению таких случаев для полевых командиров из разных областей республики.