Военные пообещали больше не рвать лягушек и ужей на День ВДВ

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Представители Вооруженных сил Беларуси отреагировали на жалобу общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», которая посчитала недопустимым жестокое обращение с животными во время показательных шоу бойцов спецопераций.

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В адрес зоозащитников пришел ответ из министерства обороны за подписью командующего силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майора Вадимо Денисенко, рассказали в АПБ.

Поводом для обращения в Минобороны стало представление, которое было показано в День десантника в Бресте. Бойцы 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады во время показательных выступлений на глазах у детей рвали руками живых ужей и лягушек.

В своем обращении в Минобороны эксперты АПБ напомнили, что согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь жестокое обращение с животными в присутствии малолетних — это преступление. Кроме того, такие выступления подрывают авторитет армии.

Генерал-майор Денисенко, отвечая на письмо АПБ, пообещал зоозащитникам «выработать меры по недопущению в последующем нарушения законодательства об охране и защите животных».