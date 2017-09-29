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17:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

10 октября состоится спектакль Тбилисского ТЮЗа «Ночь и попугай»

Впервые в Нижнем Новгороде единственный спектакль Государственного театра юного зрителя им. Н. Думбадзе (Грузия). Исполнитель — один из самых интересных и талантливых актеров молодого поколения грузинского театра Николоз Паикридзе.

В начале 2017 года в нижегородском Доме актера стартовал проект «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА» — площадка для современных экспериментальных ярких театральных постановок малых форм.

Известный грузинский актер Николоз Паикридзе будет в столице Поволжья всего один день проездом с международного театрального фестиваля, и Дому актера удалось договориться о показе его моноспектакля в рамках проекта «Открытая сцена».

Впервые одноактная пьеса-монолог Тамаза Бадзагуа «Ночь и попугай», была издана в 1988 году, имела большой успех и несколько раз ставилась в театрах Грузии. Современная постановка была сделана в 2017 году на сцене тбилисского Театра юного зрителя. Театр имеет давнюю и богатую историю, именно там работали будущие народные артисты СССР — Георгий Товстоногов, Евгений Лебедев и дирижер Димитриади.

Пьеса «Ночь и попугай», это история поколения, оставшегося без работы и собственного места. О поколении, дошедшем до сумасшествия от боли и печали. Пьеса о том, как и почему герой потерял и предал себя, как предали его и о попытке восстановить в своих глазах своё собственное достоинство.

Спектакль проходит при поддержке Министерства культуры Нижегородской области. Место проведения: Дом актёра, ул. Пискунова, д. 10Время проведения: 10 октября 18:30.

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