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18:41 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Жители Крыма Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины, арестованы Московским окружным военным судом, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Жители Крыма Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины, арестованы Московским окружным военным судом, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала граждан России Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которые собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ. Долгополов является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», им грозит до 20 лет заключения.

Как отмечает ФСБ, в рамках уголовного дела были проведены «неотложные следственные действия».

«Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Ведется следствие», — говорится в сообщении.

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