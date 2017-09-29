Суд арестовал жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала граждан России Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которые собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ. Долгополов является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», им грозит до 20 лет заключения.