Саудовца арестовали за обещание сжигать женщин-водителей
Подданного Саудовской Аравии арестовали за обещание сжигать
Подданного Саудовской Аравии арестовали за обещание сжигать
«Клянусь перед лицом Аллаха, если увижу женщину со сломавшейся машиной, сожгу и тачку, и ее саму», — заявил в выложенном в интернет видеообращении мужчина в традиционной арабской одежде.
Указ о разрешении женщинам управлять автомобилем был подписан 26 сентября. Он вступит в силу в июне 2018 года.
На протяжении десятилетий официальные лица давали запрету разное объяснение. Указывалось, например, что женщины за рулем противоречат саудовской культуре. Или что
После мирового падения цен на нефть Саудовская Аравия пытается перестроить экономику, чтобы не зависеть от углеводородов, и мотивирует подданных искать работу в перспективных секторах хозяйства. Многие женщины королевства вынуждены были заказывать такси, чтобы ехать на работу, что снижало их доход и не мотивировало продолжать трудовую деятельность.