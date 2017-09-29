Саудовца арестовали за обещание сжигать женщин-водителей

Источник: AP 2017

«Клянусь перед лицом Аллаха, если увижу женщину со сломавшейся машиной, сожгу и тачку, и ее саму», — заявил в выложенном в интернет видеообращении мужчина в традиционной арабской одежде.

Саудовская газета Okaz, по данным Reuters, пояснила: мужчина возрастом около 20 лет задержан полицией по приказу губернатора административного округа Эш-Шаркия.

Указ о разрешении женщинам управлять автомобилем был подписан 26 сентября. Он вступит в силу в июне 2018 года.

На протяжении десятилетий официальные лица давали запрету разное объяснение. Указывалось, например, что женщины за рулем противоречат саудовской культуре. Или что мужчины-водители не будут знать, как себя вести, если в соседнем автомобиле за рулем будет женщина. Отмечалось даже, что допуск женщин к управлению машиной приведет к беспорядочным половым связям и крушению саудовской семьи. Один из высокопоставленных богословов, не приводя доказательств, утверждал, например, что вождение вредит яичникам.