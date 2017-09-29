Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Любовь к соленому объяснили научно
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
СМИ: Америка обходит Россию на гиперзвуке
Сигал дал "резкое" интервью о России и США - СМИ
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
33-летний Шаляпин отдыхает в Сочи с 58-летней экс-женой - СМИ
СМИ: Лолита показала, какой худой была в 40 лет
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14События недели в фотографиях
21:50 (мск), источник: Om1.ru

Росприроднадзор не знает источник выброса этилмеркаптана в Омске

В ответ на сегодняшнее заявление о готовности Росприроднадзора озвучить имя виновника в ведомстве заявили, что не уверены даже, был ли это этилмеркаптан.

История с мартовскими выбросами этилмеркаптана получила новый драматический виток. Напомним, сегодня замглавы регионального минприроды Александр Матненко сделал громкое заявление. «Виновника запаха газа озвучит Росприроднадзор. Все тайное становится явным», — загадочно намекнул он. Из этого СМИ сделали выводы, что источник загрязнения воздуха будет назван в ближайшее время, на что уже мало кто надеялся.

Однако в Росприроднадзоре опровергли свою готовность обнародовать источник. Врио регионального управления Сергей Тектов ответил, что не знает, чем пахло в марте. Выяснилось, что вещество официально не «засекли».

— Ощущался неприятный запах, это да. Чем пахло, установить не удалось. У нас лаборатория, которая могла бы установить источники выбросов этилмеркаптана, была не аккредитована. Коллеги из Новосибирска, которых пригласили для проведения замеров, этилмеркаптана не нашли. Все анализы, которые проводили, ниже предела обнаружения, — цитирует Тектова «Новый Омск».

Матненко также прокомментировал, что из его слов сделали преждевременные выводы. Он заявил, что следствие еще не закончено, и вся информация — только у правоохранительных органов. Ее до окончания расследования не озвучивают.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Омске начинается суд над мертвым судьей Москаленко
В выходные в Омске вновь прогнозируют мокрый снег
Полиция ищет срочника, застрелившего сослуживцев
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Киев подает в суд на Россию из-за Крымского моста
Умерла олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка
Суд отправил гендиректора «ВИМ-Авиа» под домашний арест
Беспошлинный порог для интернет-покупок могут снизить в 50 раз
Спорт
Ушла эпоха: умерла великая фигуристка Людмила Белоусова Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка Европы и мира, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, скончалась в пятницу на 82-м году жизни
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь