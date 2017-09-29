Росприроднадзор не знает источник выброса этилмеркаптана в Омске

История с мартовскими выбросами этилмеркаптана получила новый драматический виток. Напомним, сегодня замглавы регионального минприроды Александр Матненко сделал громкое заявление. «Виновника запаха газа озвучит Росприроднадзор. Все тайное становится явным», — загадочно намекнул он. Из этого СМИ сделали выводы, что источник загрязнения воздуха будет назван в ближайшее время, на что уже мало кто надеялся.

Однако в Росприроднадзоре опровергли свою готовность обнародовать источник. Врио регионального управления Сергей Тектов ответил, что не знает, чем пахло в марте. Выяснилось, что вещество официально не «засекли».

— Ощущался неприятный запах, это да. Чем пахло, установить не удалось. У нас лаборатория, которая могла бы установить источники выбросов этилмеркаптана, была не аккредитована. Коллеги из Новосибирска, которых пригласили для проведения замеров, этилмеркаптана не нашли. Все анализы, которые проводили, ниже предела обнаружения, — цитирует Тектова «Новый Омск».