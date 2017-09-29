Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
Любовь к соленому объяснили научно
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Украина подаст в суд на Россию из-за Крымского моста
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14События недели в фотографиях
20:05 (мск), источник: Sputnik.by

УВД: Максима Мархалюка в пуще отыскать пока не удалось

В пятницу ПСО «Ангел», волонтеры которого до последнего времени находились в Беловежской пуще, сообщил, что сбор добровольцев для прочесывания лесного массива прекращен.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Пропавший в Беловежской пуще на территории Свислочского района 10-летний Максим Мархалюк по состоянию на 19:00 пятницы еще не найден, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Читайте также
Поиски Максима Мархалюка продолжаются 12-е сутки

Мальчика разыскивают с 16 сентября и до сих пор безрезультатно. Ребенок ушел в лес из деревни Новый Двор и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

«На 19:00 часов 29 сентября Мархалюка Максима отыскать не удалось. Операция по установлению местонахождения мальчика будет продолжена», — сказали в УВД.

В настоящее время розысками ребенка занимаются специально подготовленные поисковики из отряда «ЦетрСпас».

В пятницу ПСО «Ангел», волонтеры которого до последнего времени находились в Беловежской пуще, сообщил, что сбор добровольцев для прочесывания лесного массива прекращен.

Ранее, 26 сентября, Следственный комитет возбудил по факту пропажи мальчика уголовное дело.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Военные пообещали больше не рвать лягушек и ужей на День ВДВ
Католические епископы в Минске: праздничная месса и экскурсия по Ратуше
В Приамурье военнослужащий убил двух солдат и офицера
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Киев подает в суд на Россию из-за Крымского моста
Умерла олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка
Госдума проголосовала за черные списки авиапассажиров
Беспошлинный порог для интернет-покупок могут снизить в 50 раз
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь