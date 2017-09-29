УВД: Максима Мархалюка в пуще отыскать пока не удалось

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Пропавший в Беловежской пуще на территории Свислочского района 10-летний Максим Мархалюк по состоянию на 19:00 пятницы еще не найден, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Читайте также Поиски Максима Мархалюка продолжаются 12-е сутки

Мальчика разыскивают с 16 сентября и до сих пор безрезультатно. Ребенок ушел в лес из деревни Новый Двор и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

«На 19:00 часов 29 сентября Мархалюка Максима отыскать не удалось. Операция по установлению местонахождения мальчика будет продолжена», — сказали в УВД.

В настоящее время розысками ребенка занимаются специально подготовленные поисковики из отряда «ЦетрСпас».

В пятницу ПСО «Ангел», волонтеры которого до последнего времени находились в Беловежской пуще, сообщил, что сбор добровольцев для прочесывания лесного массива прекращен.