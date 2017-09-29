Белкоопстрах оплатит перевозку тела убитого в Турции белоруса
Доставка в Беларусь тела мужчины будет стоить 2,5 тысячи долларов, привезти его должны на днях.
Доставка в Беларусь тела мужчины будет стоить 2,5 тысячи долларов, привезти его должны на днях.
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Страховая компания «Белкоопстрах» оплатит доставку в Беларусь тела белорусского туриста, убитого на курорте в Турции, сообщила в пятницу генеральный директор «Белорусской ассоциации страховщиков» Ирина Мерзлякова.
Гражданин Беларуси был убит на курорте Турции 24 сентября — по сообщениям местных СМИ, он пал жертвой 17-летнего бармена гостиницы. Вопрос репатриации тела погибшего на родину до последнего времени решен не был.
«Руководство “Белкоопстраха” приняло решение вывезти тело и оплатить перевозку», — цитирует TUT.by слова Мерзляковой.
Она также уточнила, что произошедшее с белорусским туристом в Турции страховым случаем по сути не является, но согласно этике у страховщиков принято, что страховая компания платит за репатриацию, когда человек умер.
Гендиректор также уточнила, что приблизительно стоимость доставки тела белоруса в республику составит 2,5 тысячи долларов США.
В то же время пока неясен вопрос со сроками — все зависит от компетентных органов Турции и действий белорусского консула. При этом Мерзлякова заверила, что в данном случае все должно пройти быстро — «буквально на днях».