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20:23 (мск), источник: Ежедневник.by

Расширенному Совету БГУ представили нового ректора

Андрея Короля, который назначен новым ректором БГУ, представил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

Источник: Ежедневник.by

Новому ректору поручено сохранить статус БГУ как ведущего вуза и повысить уровень подготовки студентов, «воспитав их настоящими патриотами».

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Во время заседания совета новый ректор был представлен профессорско-преподавательскому и трудовому коллективу университета.
В числе важных направлений деятельности названы также мотивация молодых кадров к педагогической и научной деятельности, совершенствование материально-технической базы учебных корпусов, исследовательских лабораторий.

При этом Василий Жарко подчеркнул, что успех намеченных целей возможен только при открытом, честном диалоге и коллегиальном взаимодействии ректора и коллектива.

Обращаясь к коллективу БГУ, Андрей Король отметил, что руководство вузом будет осуществляться согласно поставленным президентом задачам, а также на базе накопленного здесь опыта. Новый ректор обратился с благодарностью к своему предшественнику академику Сергею Абламейко и выразил ему слова признательности за управленческую работу высокого уровня, сообщает пресс-служба правительства.

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