Расширенному Совету БГУ представили нового ректора
Андрея Короля, который назначен новым ректором БГУ, представил заместитель
Андрея Короля, который назначен новым ректором БГУ, представил заместитель
Новому ректору поручено сохранить статус БГУ как ведущего вуза и повысить уровень подготовки студентов, «воспитав их настоящими патриотами».
Во время заседания совета новый ректор был представлен
В числе важных направлений деятельности названы также мотивация молодых кадров к педагогической и научной деятельности, совершенствование
При этом Василий Жарко подчеркнул, что успех намеченных целей возможен только при открытом, честном диалоге и коллегиальном взаимодействии ректора и коллектива.
Обращаясь к коллективу БГУ, Андрей Король отметил, что руководство вузом будет осуществляться согласно поставленным президентом задачам, а также на базе накопленного здесь опыта. Новый ректор обратился с благодарностью к своему предшественнику академику Сергею Абламейко и выразил ему слова признательности за управленческую работу высокого уровня, сообщает