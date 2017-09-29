Овцы-нелегалы из Казахстана нарушили границу Омской области

Необычное нарушение пограничного режима зафиксировали в Черлакском районе Омской области. Массовый несанкционированный переход границы с Казахстаном совершило стадо овец. 24 нарушителей задержали пограничники, после чего передали в руки специалистам Россельхознадзора, которые вместе с ветеринарами провели их клинический осмотр.