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21:48 (мск), источник: Om1.ru

Овцы-нелегалы из Казахстана нарушили границу Омской области

Всех животных депортировали.

Необычное нарушение пограничного режима зафиксировали в Черлакском районе Омской области. Массовый несанкционированный переход границы с Казахстаном совершило стадо овец. 24 нарушителей задержали пограничники, после чего передали в руки специалистам Россельхознадзора, которые вместе с ветеринарами провели их клинический осмотр.

— Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России была установлена личность владельца животных, им оказался гражданин Республики Казахстан, — сообщили в Россельхознадзоре.

Заблудших овец уже вернули на родину. Их хозяин получит штраф.

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