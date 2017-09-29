Двум столичным вузам запретили прием студентов
Рособрнадзор запретил прием студентов в Московскую академию экономики и права, а также в Международный независимый
Рособрнадзор запретил прием студентов в Московскую академию экономики и права, а также в Международный независимый
Учреждения не исполнили предписаний надзорного ведомства в установленные сроки. В том же сообщении сказано о лишении государственной аккредитации Подольского
Решение принято после проверки пришедшего из вуза сообщения об устранении учреждением выявленного прежде «несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».
Институт сможет и дальше заниматься образовательной деятельностью, но не будет выдавать дипломов государственного образца.