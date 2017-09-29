В Уфе проверяют качество масла, маргарина и спреда
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе состоялся рейд сотрудников Испытательного центра и журналистов с целью проведения мониторинга масла, маргарина и спреда.
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе состоялся рейд сотрудников Испытательного центра и журналистов с целью проведения мониторинга масла, маргарина и спреда.
Как сообщили в
Вторым пунктом в маршруте журналистов стал один из
«Зачастую покупателя, решившего купить сливочное масло, вводят в заблуждение, продавая ему спред, — прокомментировал главный специалист Испытательного центра Ильдар Габитов. — При этом следует отметить, что цена на спред в отличие от масла значительно ниже — почти в два раза».
Исследования проводились с помощью люминоскопа. В ближайшее время любой желающий сможет проверить качество приобретенной
«Каждый покупатель должен быть уверен в качестве товара. Именно с целью создания механизма эффективной защиты прав потребителей в Республике Башкортостан утверждена соответствующая государственная программа («О защите прав потребителей в Республике Башкортостан). В числе ее основных мероприятий — просвещение жителей республики и хозяйствующих субъектов законодательным нововведениям, совершенствование механизма использования судебной защиты прав потребителей, развитие общественного контроля», — отметили в Госкомитете по торговле.