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08:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В финал Студенческой лиги КВН Казани вышли четыре команды

Семь команд боролись за выход в финал, но по итогам игры лишь четыре смогли сделать это.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Вчера, 29 сентября, в концертном зале молодежного центра «Ак Барс» состоялась полуфинальная игра Студенческой лиги КВН Казани. Семь команд боролись за выход в финал, но по итогам игры лишь четыре из них одержали победу, сообщает пресс-служба КВН РТ.

Жюри оценивало команды за приветствие, разминку и музыкальный номер. Первое место заняла команда «Шальная», набравшая за все три конкурса максимальное количество баллов — всего 15. С небольшим отрывом на втором месте оказалась «Сборная съемной квартиры» из Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, получившая 14,4 балла. Третью позицию заняла команда «Нечего терять» Набережночелнинского института К (П)ФУ с 14 баллами.

Также решением редакторов в финал была приглашена команда «Казанская прописка» из Деревни Универсиады.

В полуфинале также участвовали команды «Из Энерго» (КГЭУ), «Не твоя» (Набережночелнинский институт КФУ) и «Сборная Молодежной ассамблеи народов Татарстана».

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