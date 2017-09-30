В финал Студенческой лиги КВН Казани вышли четыре команды

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Вчера, 29 сентября, в концертном зале молодежного центра «Ак Барс» состоялась полуфинальная игра Студенческой лиги КВН Казани. Семь команд боролись за выход в финал, но по итогам игры лишь четыре из них одержали победу, сообщает пресс-служба КВН РТ.

Жюри оценивало команды за приветствие, разминку и музыкальный номер. Первое место заняла команда «Шальная», набравшая за все три конкурса максимальное количество баллов — всего 15. С небольшим отрывом на втором месте оказалась «Сборная съемной квартиры» из Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, получившая 14,4 балла. Третью позицию заняла команда «Нечего терять» Набережночелнинского института К (П)ФУ с 14 баллами.

Также решением редакторов в финал была приглашена команда «Казанская прописка» из Деревни Универсиады.