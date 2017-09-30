Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
В Москве полиция задержала Алексея Навального
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
33-летний Шаляпин отдыхает в Сочи с 58-летней экс-женой - СМИ
СМИ: Лолита показала, какой худой была в 40 лет
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
8В Москве открыли памятник Калашникову
08:08 (мск), источник: РИА Новости

Симферопольские таксисты встретили приехавшего в Крым звезду фильма «Такси»

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Французский актер, исполнитель главной роли в фильме «Такси» и его продолжениях Сами Насери рейсом из Москвы в пятницу прилетел в Крым, где его встречали журналисты, поклонники и таксисты, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Насери прилетел в Крым для участия в «Форуме мира», который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс «Миротворец», сообщил ранее РИА Новости представитель фонда. В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.

«Мы, я и Сами, захотели (приехать) к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну — Россию. Потому мы сегодня здесь», — сказали в аэропорту журналистам и встречающим Сами и Мурад.

Звезда «Такси» охотно фотографировался с узнавшими его людьми и раздавал фотографы. На просьбу прокомментировать полет Насери сказал, что поездка в Крым была достаточно длительной.

Симферопольские таксисты встретили приехавшего в Крым звезду фильма «Такси» Сами Насери.

«Я быстрее на такси летаю, чем на самолете», — сказал Насери.

На выезде из аэропорта актера встретили сигналами таксисты, которые заранее подготовились к его прилету. Девушки преподнесли актеру хлеб-соль, а таксисты попросили расписаться на капоте одной из машин. Насери написал свое имя и рядом «Russia 2017».

«Форум мира» пройдет 1 октября в Массандровском дворце возле Ялты. Ожидается, что в нем примут участие певцы, писатели, общественные деятели и предприниматели из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Израиля, Турции, Болгарии, Бельгии. Целью проведения форума является объединение общественных деятелей, политиков, актеров театра и кино, ученых с целью консолидации усилий в общественной поддержке мирных инициатив.

Симферопольские таксисты встретили приехавшего в Крым звезду фильма «Такси» Сами Насери.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Украина обвинила РФ в размещении войск в Белоруссии
Трамп поручил Тиллерсону заниматься антироссийскими санкциями
Чего добилась Россия за два года военной операции в Сирии
Туроператоры назвали дату возвращения домой клиентов «ВИМ-Авиа»
ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка
В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа
Спорт
Ушла эпоха: умерла великая фигуристка Людмила Белоусова Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка Европы и мира, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, скончалась в пятницу на 82-м году жизни
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь