Источник: РИА "Новости"

Насери прилетел в Крым для участия в «Форуме мира», который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс «Миротворец», сообщил ранее РИА Новости представитель фонда. В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.

«Мы, я и Сами, захотели (приехать) к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну — Россию. Потому мы сегодня здесь», — сказали в аэропорту журналистам и встречающим Сами и Мурад.

Звезда «Такси» охотно фотографировался с узнавшими его людьми и раздавал фотографы. На просьбу прокомментировать полет Насери сказал, что поездка в Крым была достаточно длительной.

Симферопольские таксисты встретили приехавшего в Крым звезду фильма «Такси» Сами Насери.

«Я быстрее на такси летаю, чем на самолете», — сказал Насери.

На выезде из аэропорта актера встретили сигналами таксисты, которые заранее подготовились к его прилету. Девушки преподнесли актеру хлеб-соль, а таксисты попросили расписаться на капоте одной из машин. Насери написал свое имя и рядом «Russia 2017».

«Форум мира» пройдет 1 октября в Массандровском дворце возле Ялты. Ожидается, что в нем примут участие певцы, писатели, общественные деятели и предприниматели из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Израиля, Турции, Болгарии, Бельгии. Целью проведения форума является объединение общественных деятелей, политиков, актеров театра и кино, ученых с целью консолидации усилий в общественной поддержке мирных инициатив.