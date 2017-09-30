Астронавты НАСА попытались убедить американского рэпера, что Земля круглая

Источник: AFP 2017

Ранее американский певец запустил краудфандинговую кампанию на онлайн-сервисе GoFundMe; на эти средства он планирует приобрести и запустить несколько космических спутников, чтобы с помощью собранных данных точно определить, какую на самом деле форму имеет наша планета.

По мнению рэпера, земля может быть плоской, поскольку на его фотографиях у горизонта отсутствует «изгиб».

«Могу сохранить B.o.B. множество денег — Земля круглая. Я летал вокруг нее», — написал в своем аккаунте в Twitter американский астронавт Терри Вертс, совершивший космические полеты в 2010 и 2014 годах.

Вертса поддержал другой астронавт Базз Олдрин, сделавший в 1966 году 59 оборотов вокруг Земли на корабле «Джемини» и являющийся вторым человеком, ступившим на Луну после Нила Армстронга. «Я тоже летал. Это называется орбитой: изгибающийся путь небесного объекта вокруг звезды, планеты или луны», — пояснил он.