Спецпоказ фильма «Матильда» в Сочи прошел без эксцессов

Источник: РИА Новости

Специальный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» в Сочи прошел на месяц раньше официальной премьеры — 29 сентября. Для усиления мер безопасности в торгово-развлекательный центр, где распложен кинотеатр, были привлечены правоохранители и кинологи, также усилена проверка посетителей при входе в зрительный зал, рассказали РИА Новости в пресс-службе кинокомплекса «Люксор IMAX».

«Мы привлекли сотрудников правоохранительных органов, кинологов с собаками, выставили дополнительную охрану кинотеатра», — сообщили представители кинокомплекса.

Тем не менее, одной из противниц киноленты все же удалось прорваться в фойе кинотеатра до начала и развернуть плакат с требованием запретить показ. В зал женщину не пустили сотрудники полиции, вежливо попросив удалиться.

Мнение зрителей.

Продажи билетов на спецпоказ стартовали за неделю до премьеры. По подсчетам представителей кинокомплекса, всего в этот день фильм посмотрели 445 зрителей в трех залах общим количеством на 494 места. Некоторые из зрителей заранее планировали поход на «Матильду».

«Я специально приехала в Сочи из Адлера, подгадала, чтобы именно сегодня попасть в кино. Собиралась заранее, очень хочу посмотреть этот фильм», — рассказала до премьеры зрительница Ирина.

В широкий прокат картина выйдет 26 октября, поэтому всех представителей прессы попросили подписать бумагу о неразглашении сюжета фильма. Фотографировать и снимать видео в залах также было запрещено. Как рассказали представители «Люксора», во время киносеанса никаких эксцессов зафиксировано не было. К слову, финальные титры зрители сопроводили аплодисментами.

«Такие фильмы про Россию, про нашу историю очень важны. Мне понравилось. С удовольствием посмотрю его еще раз. А шумиха вокруг ленты, на мой взгляд, это больше рекламный трюк. Не вижу в ней проблемы, которую обсуждают», — рассказала РИА Новости после просмотра одна из зрительниц, представившаяся Екатериной.

Выходящая в прокат «Матильда» — современная картина, рассказывающая о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Главные роли исполнили немецкий актер Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и российские актеры Данила Козловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Григорий Добрыгин и другие.

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