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08:16 (мск), источник: РИА Новости

Спецпоказ фильма «Матильда» в Сочи прошел без эксцессов

СОЧИ, 30 сен — РИА Новости. Специальный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», который состоялся в Сочи 29 сентября, прошел без эксцессов, в целом картину посмотрели 445 человек, сообщили после премьеры представители сети кинотеатров «Люксор IMAX».

Источник: РИА Новости

Специальный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» в Сочи прошел на месяц раньше официальной премьеры — 29 сентября. Для усиления мер безопасности в торгово-развлекательный центр, где распложен кинотеатр, были привлечены правоохранители и кинологи, также усилена проверка посетителей при входе в зрительный зал, рассказали РИА Новости в пресс-службе кинокомплекса «Люксор IMAX».

«Мы привлекли сотрудников правоохранительных органов, кинологов с собаками, выставили дополнительную охрану кинотеатра», — сообщили представители кинокомплекса.

Тем не менее, одной из противниц киноленты все же удалось прорваться в фойе кинотеатра до начала и развернуть плакат с требованием запретить показ. В зал женщину не пустили сотрудники полиции, вежливо попросив удалиться.

Мнение зрителей.

Продажи билетов на спецпоказ стартовали за неделю до премьеры. По подсчетам представителей кинокомплекса, всего в этот день фильм посмотрели 445 зрителей в трех залах общим количеством на 494 места. Некоторые из зрителей заранее планировали поход на «Матильду».

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«Я специально приехала в Сочи из Адлера, подгадала, чтобы именно сегодня попасть в кино. Собиралась заранее, очень хочу посмотреть этот фильм», — рассказала до премьеры зрительница Ирина.

В широкий прокат картина выйдет 26 октября, поэтому всех представителей прессы попросили подписать бумагу о неразглашении сюжета фильма. Фотографировать и снимать видео в залах также было запрещено. Как рассказали представители «Люксора», во время киносеанса никаких эксцессов зафиксировано не было. К слову, финальные титры зрители сопроводили аплодисментами.

«Такие фильмы про Россию, про нашу историю очень важны. Мне понравилось. С удовольствием посмотрю его еще раз. А шумиха вокруг ленты, на мой взгляд, это больше рекламный трюк. Не вижу в ней проблемы, которую обсуждают», — рассказала РИА Новости после просмотра одна из зрительниц, представившаяся Екатериной.

Выходящая в прокат «Матильда» — современная картина, рассказывающая о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Главные роли исполнили немецкий актер Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и российские актеры Данила Козловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Григорий Добрыгин и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.

В августе Минкультуры выдало картине прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия при том, что это «обычный художественный фильм».

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