Казахстанские синоптики обещают дождливую и холодную субботу
Во многих областях страны пройдет дождь с переходом в мокрый снег.
Во многих областях страны пройдет дождь с переходом в мокрый снег.
На большей части территории Казахстана в субботу, 30 сентября, ожидается снижение температуры, местами осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидрометцентр.
С прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки, на юге ночью на большей части, в горах сильные осадки, лишь на западе,
В Жамбылской,
Ночью в
Ночью в Алматинской области — осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление ветра
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В Алматы утром +4, ливневый дождь, днем +8, облачно, слабый дождь.
В Астане до +8, облачно.