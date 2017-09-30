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08:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Мобильный прививочный кабинет будет работать для хабаровчан на этих выходных

Передвижной пункт вакцинации разместят перед ТЦ «Экодом».

30 сентября и 1 октября в Хабаровске будет работать мобильный прививочный кабинет. Вакцину от гриппа смогут получить все желающие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Передвижной пункт вакцинации расположится перед ТЦ «Экодом» на улице Ленинградской, 28. В региональном Минздраве отметили, что в прошлом году такие кабинеты работали весьма успешно: в выходные дни прививки получали не менее 1500 человек.

Всего до 1 ноября пройти иммунизацию должны более 617 тысяч человек, в том числе свыше 144 тысяч детей. По состоянию на 29 сентября привито 304 494 человек, что составляет 49,3% от плана, в том числе, 60 055 детей (41,62%).

В Минздраве напомнили, что вакцину от гриппа можно получить в поликлиниках, медкабинетах общеобразовательных учреждений и на предприятиях.

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