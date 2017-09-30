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09:00 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке эвакуировали людей из Дома ребенка

После окончания учений малышам дали возможность посидеть за рулём пожарного автомобиля.

Сотрудники Госпожнадзора и огнеборцы Первомайского района Владивостока провели в Краевом психоневрологическом Доме ребёнка на улице Окатовая учебную эвакуацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

По легенде, пожар начался в музыкальном классе на втором этаже. В учреждении сработала пожарная сигнализация, сигнал поступил на пульт пожарной охраны. В момент возгорания в помещении находилось 66 человек. Все дети и персонал учреждения срочно, за 2 минуты, покинули здание по эвакуационным путям и вышли на детскую площадку.

Огнеборцы, оперативно прибывшие на место пожара, немедленно приступили к ликвидации возгорания. В максимально короткое время учебный пожар был ликвидирован.

По окончании мероприятия малышам дали возможность посидеть за рулём пожарного автомобиля и познакомиться с его устройством.

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