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09:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Туша погибшего кита в Приморье стала объектом для селфи

По словам местных жителей, труп животного прибило к дому очень богатого человека.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 сентября, PrimaMedia.

Труп погибшего кита у берегов Находки стал объектом для селфи у множества людей, отдыхающих в эти дни на пляжах одноименного залива. Тушу гигантского морского животного прибило к берегу в бухте Приисковая у полуострова Трудный, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщил агентству местный житель Игорь, сейчас в находкинских группах Whatsapp много селфи на фоне кита — люди фотографируются рядом, хотя в воздухе стоит невыносимый запах тухлятины. «У нас сейчас тренд — селфи на фоне трупа. Так сложилось, что тушу прибило в бухту, где стоит дом очень богатого человека. А он вонь и безобразие терпеть точно не будет, так что, думаю, скоро проблема решится», — отметил Игорь. Кроме любителей селфи, труп млекопитающего изрядно порадовал весь окрестный животный мир. Случайная масса питательной органики стала источником еды для планктона, иглокожих, членистоногих, рыб, птиц и других представителей фауны.

Напомним, огромную тушу кита обнаружили любители сапсерфинга у побережья Находки во вторник, 26 сентября. Тело шестиметрового морского млекопитающего дрейфовало в заливе Находка несколько дней.

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