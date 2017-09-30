Во Владивостоке перекрыто движение в центре города
Участок Светланской закрыт на все выходные — до утра понедельника.
Участок Светланской закрыт на все выходные — до утра понедельника.
В 10 часов вечера в пятницу, 29 сентября, во Владивостоке участок улицы Светланской от пересечения со Светланским переулком до перекрестка улиц Светланской и Уборевича был закрыт для проезда автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ограничение движения связано с производством работ по прокладке сетей наружного водопровода к объекту «Реставрация и приспособление для современного использования нежилых помещений в административном здании, расположенном по улице Светланская, 43». Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Уборевича, Семеновская, Суханова, Светланский переулок, Набережная и Лазо.
Откроют движение в 6 часов утра в понедельник, 2 октября.