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09:05 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке перекрыто движение в центре города

Участок Светланской закрыт на все выходные — до утра понедельника.

Источник: VLADNEWS

В 10 часов вечера в пятницу, 29 сентября, во Владивостоке участок улицы Светланской от пересечения со Светланским переулком до перекрестка улиц Светланской и Уборевича был закрыт для проезда автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации приморской столицы.

Ограничение движения связано с производством работ по прокладке сетей наружного водопровода к объекту «Реставрация и приспособление для современного использования нежилых помещений в административном здании, расположенном по улице Светланская, 43». Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Уборевича, Семеновская, Суханова, Светланский переулок, Набережная и Лазо.

Откроют движение в 6 часов утра в понедельник, 2 октября.

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