Во Владивостоке перекрыто движение в центре города

В 10 часов вечера в пятницу, 29 сентября, во Владивостоке участок улицы Светланской от пересечения со Светланским переулком до перекрестка улиц Светланской и Уборевича был закрыт для проезда автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации приморской столицы.