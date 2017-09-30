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09:07 (мск), источник: Восток Медиа

Приморье готовится к наплыву иностранных студентов

В октябре Приморский край посетит целая сотня иностранных студентов. Они посетят регион в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский край вошёл в число 15 российских регионов, которые будут принимать XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В связи с этим регион посетят иностранные студенты: 100 человек со всех регионов мира погостят в крае с 15 по 17 октября. Вместе с ними в Приморье приедет сотня студентов из других дальневосточных регионов России. Программа у ребят ожидается насыщенная.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, гости примут участие в официальных мероприятиях фестивали, посетят Приморский океанариум, погуляют по Владивостоку и поработают в детском центре «Океан». «15 октября для ребят пройдет фестивальная молодежная вечеринка с шоу-программой. После неё начнётся прямая трансляция открытия фестиваля из Сочи», — рассказали специалисты.

Кроме того, 92 приморца отправятся на главную площадку фестиваля в Сочи. «В их числе будут восемь студентов ДВФУ. Они победили в конкурсе дирекции фестиваля. Его провели в рамках третьего Восточного экономического форума», — рассказал директор департамента по делам молодежи Александр Кайданович. Вдобавок, от Приморья в Сочи отправится сотня волонтёров. Это самое большое количество помощников, отправившихся на фестиваль с Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кайданович добавил, что у приморских волонтёров за спиной есть опыт участия в ВЭФ.

«Раскруткой» XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов занимаются различные знаменитости — например видеоблогер Марьяна Ро. Она отберёт 10 человек, которые поедут в Сочи на главную площадку мероприятия.

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