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06:25 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области ожидается местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла

Ветер северный 5−10 м/с, сообщили в Росгидромете.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Облачная, прохладная погода с небольшим дождем ожидается в субботу, в последний день сентября, в столичном регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 8−10, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер северный 5−10 м/с», — сказал представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

Днем в воскресенье обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 8−10, по области — до 5−10 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

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