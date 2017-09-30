Расписание пригородных поездов «Иркутск-Черемхово» изменится со 2 по 7 октября
Также поменяется график маршрутов до станции Половина.
Также поменяется график маршрутов до станции Половина.
Расписание пригородных поездов на
Указано местное время:
— поезд № 6304 сообщением «Черемхово — «Иркутск-Пассажирский» будет отправляться со станции Черемхово в 04.35 (вместо 04.40);.
— поезд № 6308 сообщением «Черемхово — Иркутск-Пассажирский» (в дни назначения, ежедневно, кроме субботы, воскресенья), отправление со станции Черемхово в 06.15 (вместо 6.20);.
— поезд № 6301 сообщением «Иркутск-Пассажирский — Половина» будет отправляться со станции
— поезд № 6314 сообщением «Половина — Большой Луг» будет отправляться со станции Половина в 08.45 (вместо 8.50);.
— поезд № 6104 сообщением «Черемхово — Иркутск-Пассажирский», будет отправляться со станции Черемхово в 10.05 (вместо 10.07);.
— поезд № 6328 сообщением «Черемхово — Большой Луг» (ежедневно, кромесубботы), будет отправляться со станции Черемхово в 17.15 (вместо 17.20);.
— поезд № 6328 сообщением «Черемхово — Большой Луг» (по субботам), будет отправляться со станции Черемхово в 16.55 (вместо 17.00).
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».