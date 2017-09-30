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08:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Расписание пригородных поездов «Иркутск-Черемхово» изменится со 2 по 7 октября

Также поменяется график маршрутов до станции Половина.

Расписание пригородных поездов на Восточно-Сибирской железной дороге изменится со 2 по 7 октября 2017 года. Поменяется график следования поездов «Иркутск-Черемхово», «Иркутск-Пассажирский-Половина», «Половина-Большой-Луг» и «Черемхово-Большой Луг». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Указано местное время:

— поезд № 6304 сообщением «Черемхово — «Иркутск-Пассажирский» будет отправляться со станции Черемхово в 04.35 (вместо 04.40);.

— поезд № 6308 сообщением «Черемхово — Иркутск-Пассажирский» (в дни назначения, ежедневно, кроме субботы, воскресенья), отправление со станции Черемхово в 06.15 (вместо 6.20);.

— поезд № 6301 сообщением «Иркутск-Пассажирский — Половина» будет отправляться со станции Иркутск-Пассажирский в 06.04 (вместо 05.59);.

— поезд № 6314 сообщением «Половина — Большой Луг» будет отправляться со станции Половина в 08.45 (вместо 8.50);.

— поезд № 6104 сообщением «Черемхово — Иркутск-Пассажирский», будет отправляться со станции Черемхово в 10.05 (вместо 10.07);.

— поезд № 6328 сообщением «Черемхово — Большой Луг» (ежедневно, кромесубботы), будет отправляться со станции Черемхово в 17.15 (вместо 17.20);.

— поезд № 6328 сообщением «Черемхово — Большой Луг» (по субботам), будет отправляться со станции Черемхово в 16.55 (вместо 17.00).

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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