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07:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прогнозируется похолодание до -9 градусов

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане днем 30 сентября ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных, в юго-восточных районах без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в светлое время суток составит +3,+8 градусов.

В воскресенье, 1 октября, ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -2, +3. Днем местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Столбики термометров покажут +2,+7. В отдельных районах ожидается установление временного снежного покрова.

В понедельник, 2 октября, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0, -5, при прояснениях до -9, днем 0,+5. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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