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07:18 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы выпал первый снег

На дорогах уже появилась снегоочистительная техника.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Nur.kz

Алматинцы делятся в соцсетях фотографиями и видео, запечатлевшими первый снег, выпавший сегодня ночью, после резкого похолодания.

Так, пользователь Facebook Искандер Салиходжаев, поздравил горожан с этим событием и опубликовал фото и видео, на котором снято, как по дорогам передвигается снегоочистительная техника. По его словам, запись была сделана в Медеуском районе города.

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При этом снег заметили не все алматинцы, так как он выпал в районах, которые расположены ближе к горам.

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