В Алматы выпал первый снег
На дорогах уже появилась снегоочистительная техника.
На дорогах уже появилась снегоочистительная техника.
Алматинцы делятся в соцсетях фотографиями и видео, запечатлевшими первый снег, выпавший сегодня ночью, после резкого похолодания.
Так, пользователь Facebook Искандер Салиходжаев, поздравил горожан с этим событием и опубликовал фото и видео, на котором снято, как по дорогам передвигается снегоочистительная техника. По его словам, запись была сделана в Медеуском районе города.
При этом снег заметили не все алматинцы, так как он выпал в районах, которые расположены ближе к горам.