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07:39 (мск), источник: Sputnik

В 16 вузах Узбекистана появятся заочные и вечерние отделения

Сегодня, исходя из требований времени и учитывая пожелания общественности, в республике приступили к осуществлению кардинальных реформ в системе образования.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В 16 высших учебных заведениях Узбекистана будут открыты вечерние и заочные отделения, сообщил Шавкат Мирзиёев в своём поздравительном выступлении по случаю Дня учителей и наставников.

По словам главы государства, сегодня, исходя из требований времени и учитывая пожелания общественности, в республике приступили к осуществлению кардинальных реформ в системе образования.

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«Это, в частности, переход на 11-летнее общее среднее образование, оптимизация системы академических лицеев и профессиональных колледжей, организация 5 новых высших учебных заведений и филиалов вузов, вечерних и заочных отделений по 12 направлениям обучения в 16 университетах и институтах, расширение сети дошкольных образовательных учреждений и оказания негосударственных образовательных услуг, а также совершенствование системы подготовки педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации работников народного образования», — отметил президент.

Кроме того, заметил Мирзиёев, в настоящее время организуются специализированная школа по углубленному изучению предметов в области информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, государственная специализированная общеобразовательная школа-интернат имени Мирзо Улугбека и парк Астрономии и аэронавтики, что послужит повышению качества образования в стране в соответствии с мировыми стандартами.

Также в городе Ташкенте будет открыт филиал престижного американского Вебстерского университета, и это, считает президент, станет очередным шагом по пути внедрения в стране передового зарубежного опыта и инноваций в области науки и образования.

При этом глава государства уверен, что нынешняя стремительно меняющаяся жизнь ставит перед страной все новые непростые вопросы.

«Принимая меры для их решения, мы еще раз убеждаемся в том, что это зависит, в первую очередь, от образования и воспитания молодежи, формирования ее мировоззрения на основе современных знаний, духовности и просвещения. В частности, в противодействии таким тревожащим все человечество угрозам, как терроризм и экстремизм, сегодня уже нельзя ограничиваться только борьбой с их последствиями, главной задачей становятся искоренение первопричин этих угроз, воспитание молодежи в духе высоких идеалов гуманизма», — подчеркнул Мирзиёев.

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