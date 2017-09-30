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07:42 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как рукотворный ледник спас гималайских крестьян от засухи

Рукотворные ледники в Гималаях помогают жителям высокогорных районов Индии пережить засуху, вызванную глобальным изменением климата.

Источник: AP 2017

Гималайские ледники отступают под напором глобального потепления. Индийские крестьяне страдают от засухи, а инженеры спешат на помощь.

Рукотворные ледники — одно из решений. По системе труб вода перекачивается вниз, в высокогорные долины Ладакха. Там ее распыляют на ночном морозе.

Получается ледяная глыба, которая весной станет источником чистой воды для крестьян.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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