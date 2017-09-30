Как рукотворный ледник спас гималайских крестьян от засухи
Рукотворные ледники в Гималаях помогают жителям высокогорных районов Индии пережить засуху, вызванную глобальным изменением климата.
Рукотворные ледники в Гималаях помогают жителям высокогорных районов Индии пережить засуху, вызванную глобальным изменением климата.
Гималайские ледники отступают под напором глобального потепления. Индийские крестьяне страдают от засухи, а инженеры спешат на помощь.
Рукотворные ледники — одно из решений. По системе труб вода перекачивается вниз, в высокогорные долины Ладакха. Там ее распыляют на ночном морозе.
Получается ледяная глыба, которая весной станет источником чистой воды для крестьян.