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08:27 (мск), источник: Моя Планета

В городе майя нашли изображение древних «футболистов»

Археологи обнаружили на месте раскопок древнего городища майя Типан-Чен-Виц в Белизе две большие каменные плиты, изображающие профессиональных игроков в мяч.

Источник: Моя Планета

Обе плиты, созданные между 600 и 800 годами нашей эры, пока являются единственными обнаруженными в Белизе. На обеих каменных панелях есть изображения игроков и иероглифы, пишет Live Science.

Первая плита имела незначительные повреждения, что позволило ученым легко различить рисунок на ней.

Так, археологи смогли увидеть большой мяч рядом с игроком, который носит защитный пояс и держит предмет, похожий на веер. Кроме того, на панели присутствует слово «ловить».
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Вторая плита сохранилась менее хорошо и изображает спортсмена, делающего выпад и опирающего на левое колено и держащего руку как бы в попытке выбить мяч. При этом часть имени игрока переводится как «хищная птица — пасть небесного огня». Такие же надписи ученые обнаружили на площадке для игры в мяч в городище майя Наранхо в Гватемале. По мнению исследователей, это может свидетельствовать, что речь идет об одном и том человеке, что демонстрирует связь между двумя городищами.

На пике цивилизация майя охватила всю современную Мексику, Белиз, Гватемалу, а также часть Гондураса, однако цивилизация не управлялась как империя и состоялась из нескольких племен. Типан-Чен-Виц, вероятно, находился в центре государства, хотя и не был самым большим из сообществ.

Археологи считают, что обнаруженные плиты когда-то были частью фасада у входа в «очень впечатляющий дворцовый комплекс», где, вероятно, жили представители правящий элиты городища.

Обнаружение этих плит подтверждает идею, что индейцы майя придавали большое значение игре в мяч, и, возможно, использовали ее в качестве одного из способов сотрудничества племен.

«(Эти монументы) доказывают, что Типан-Чен-Виц был включен в эти очень сложные политические отношения между правящими элитами майя», — рассказал руководитель исследования Кристофер Андрес из Мичиганского университета.

Ранее группа археологов обнаружила в Гватемале в 482 км к северу от столицы две гробницы цивилизации майя, которые были возведены в 650−700 годы и чудом избежали разграбления.

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