В городе майя нашли изображение древних «футболистов»
Археологи обнаружили на месте раскопок древнего городища майя
Археологи обнаружили на месте раскопок древнего городища майя
Обе плиты, созданные между 600 и 800 годами нашей эры, пока являются единственными обнаруженными в Белизе. На обеих каменных панелях есть изображения игроков и иероглифы, пишет Live Science.
Первая плита имела незначительные повреждения, что позволило ученым легко различить рисунок на ней.
Вторая плита сохранилась менее хорошо и изображает спортсмена, делающего выпад и опирающего на левое колено и держащего руку как бы в попытке выбить мяч. При этом часть имени игрока переводится как «хищная птица — пасть небесного огня». Такие же надписи ученые обнаружили на площадке для игры в мяч в городище майя Наранхо в Гватемале. По мнению исследователей, это может свидетельствовать, что речь идет об одном и том человеке, что демонстрирует связь между двумя городищами.
На пике цивилизация майя охватила всю современную Мексику, Белиз, Гватемалу, а также часть Гондураса, однако цивилизация не управлялась как империя и состоялась из нескольких племен.
Археологи считают, что обнаруженные плиты
«(Эти монументы) доказывают, что
Ранее группа археологов обнаружила в Гватемале в 482 км к северу от столицы две гробницы цивилизации майя, которые были возведены в 650−700 годы и чудом избежали разграбления.