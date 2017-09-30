Обезвоживание и ожирение: семь невероятных факторов, провоцирующих ДТП

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Выпей — и за руль

Водитель, испытывающий жажду, допускает столько же ошибок, сколько человек, находящийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

К такому выводу пришли ученые британского университета Лафборо, опубликовавшие отчет о своих исследованиях в журнале «Физиология и поведение» (Physiology and Behaviour).

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Специалисты учебного заведения предложили водителям мужского пола пройти двухдневное тестирование на специально созданном для этого симуляторе в лаборатории университета. Те, кто не испытывал жажды, в среднем допустили 47 ошибок, однако в состоянии обезвоживания организма испытуемые совершили более 100 опасных маневров. Наиболее частыми «проколами» стали заносы, позднее торможение и выезд за линию разметки.

Ученые сравнили поведение обезвоженных водителей с управлением автомобилем под действием наркотиков или в состоянии алкогольного опьянения. Однако многие сознательно отказываются от стаканчика воды, особенно в длительных путешествиях: люди не хотят лишний раз останавливаться по малой нужде.

Как на фитнес

Почти половина россиян предпочитают удобную обувь для поездок на автомобиле, но есть и такие, кто управляет машиной в шлепанцах и даже босиком. По результатам опроса, проведенного компанией Ford в 2017 году, водители мотивируют свой отказ от ботинок и кроссовок тем, что так они лучше чувствуют педали или что ноги слишком устают в другой обуви.

Между тем исследования показали, что свободно сидящая на ноге обувь увеличивает общее время торможения в среднем на 0,13 секунды.

Это означает, что при замедлении на скорости 95 км/ч тормозной путь удлинится на 3,5 метра. Переброс ступни с педали газа на педаль тормоза в шлепанцах занимает около 0,04 секунды — в два раза медленнее, чем, например, в обуви с клиновидным каблуком. Специалисты также не рекомендуют водителям надевать сапоги или горные ботинки на толстой подошве, так как они мешают плавно регулировать подачу газа или тормозное усилие и могут цепляться за соседние педали.

Кстати, во Франции и Испании управление автомобилем в шлепанцах или босиком категорически запрещено. Штрафы за это немаленькие — 90 и 200 евро соответственно! Несмотря на отсутствие прямого запрета в Великобритании, Германии и Италии, полиция может привлечь к ответственности босоногого водителя по обвинению в «отсутствии надлежащего контроля над транспортным средством».

Не гасите свет

Специалисты BMW и немецкого Технологического университета Ильменау выяснили, что неправильное освещение салона автомобиля может стать причиной дезориентации водителя и привести к аварии.

В исследовании приняли участие три десятка добровольцев, которых усадили за виртуальный симулятор и протестировали на них дюжину различных комбинаций освещения в «кабине» в темное время суток. Во время движения ученые меняли цвет, яркость и положение источников света.

Мягкое и рассеянное освещение салона позволяло участникам теста чувствовать себя комфортно и без труда находить нужные органы управления. Слишком яркий свет, наоборот, создавал у водителей ощущение напряженности, вызывал повышенную нагрузку и усталость.

На восприятие и эмоциональное состояние водителя влияют не только подсветка салона, но и материалы отделки.

Например, ткань, кожа и полированный алюминий отражают свет по-разному, поэтому люди в двух одинаковых автомобилях с различными комплектациями могут чувствовать себя по-разному.

Не говори ни слова

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Современные технологии позволяют не отвлекаться от дороги во время использования большинства важных функций смартфона. Более того, современные мультимедийные комплексы способны работать вместе с мобильными, а также воспринимать голосовые команды. Однако все эти функции, по мнению ученых, мешают водителям не меньше, чем привычный набор текста вручную.

Исследователи Техасского института транспорта отобрали 43 добровольца, которым предложили совершить по четыре поездки на автомобиле со скоростью около 50 км/ч. В каждой из них водители выполняли задания: набирали текст или диктовали сообщения при помощи сервисов распознавания голоса. Результат исследования показал, что особой разницы между этими действиями нет: концентрация за рулем у участников теста снижалась одинаково.

По данным института, большинство водителей поддерживают установку в автомобиль приложений, которые могли бы заблокировать водителям отправку сообщений и пользование интернетом, однако самостоятельно отказаться от этого они не могут.

Им бы вторники взять и отменить

Ученые канадского Центра изучения зависимостей и психического здоровья определили наиболее неблагоприятный день для управления автомобилем.

Согласно исследованию, именно на вторник приходится наибольшее количество жалоб на агрессивное вождение, тогда как в воскресенье этот показатель падает вдвое.

Наибольшее число агрессивных водителей на дорогах появляется в сентябре, а самый свободный от автохамов месяц — июнь. Несмотря на то что ученые канадские, во многом это исследование справедливо и для России. Так, наиболее раздражающими действиями водителей были признаны постоянные перестроения между рядами и подрезания.

При ДТП как в ВДВ

Компания Audi совместно с исследователями из Массачусетского технологического университета выяснили, что управление автомобилем — это одно из самых стрессовых занятий в жизни человека. На протяжении года специалисты ежедневно следили за поведением водителей при помощи датчиков и камер, установленных на автомобилях и добровольцах. После данные обрабатывались, и уровень стресса человека за рулем сравнивался с другими видами деятельности.

В итоге специалисты пришли к выводу: в момент даже самого незначительного ДТП уровень стресса водителя можно сравнить с тем, что испытывает парашютист во время прыжка.

Повод похудеть

Американский Emergency Medicine Journal опубликовал исследование, в котором связал риск получения фатальных увечий в результате ДТП с ожирением.

За основу был взят показатель индекса массы тела, который у здорового человека составляет от 18,5 до 25 (масса, поделенная на квадрат роста).

У людей с избыточным весом, у которых этот показатель составляет от 30 до 34,9, шансов погибнуть в одной и той же автомобильной аварии на 21% больше, чем у людей с нормальным весом.