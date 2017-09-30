Игорь Золотовицкий о гастролях в Ташкенте: я снова дома

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, приехавший в свой родной Ташкент с гастрольным туром МХТ имени Чехова, рассказал Sputnik Узбекистан, кого бы он хотел увидеть в городе детства, где уже побывал и почему специально худел перед поездкой.

С 29 сентября по 2 октября в Ташкенте проходят гастроли Московского художественного театра имени Чехова. Среди актеров, прибывших в столицу Узбекистана, находится Игорь Золотовицкий, который родился и вырос в Ташкенте.

«За 35 лет работы во МХТ я впервые в Ташкенте с гастролями. Это волнительно, все-таки здесь я захотел стать актером, это потрясающий традициями театральный город. Вне зависимости от языка, на котором здесь играют, все равно — это русская театральная школа, и это психологический театр, тот театр, на котором мы выросли», — отметил он.

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Свой родной Ташкент актер старается не забывать. Был здесь, как признается, шесть лет назад, здесь похоронены родители. Впервые в этом году сюда приезжает его жена Вера Харыбина, которая играет главную роль в спектакле «Весы», который будет показан ташкентскому зрителю в эти дни. Потом, как отметил Золотовицкий, если ему удастся, он хотел бы показать жене город своего детства.

«Здесь очень многое изменилось. Но все по-прежнему родное. Я дома!», — отмечает он.

Ташкент для него — это тот город, в котором он решил посвятить свою жизнь театру и кино. И таких, как он, здесь было немало. По словам Игоря Яковлевича, из Ташкента вышло целое поколение хороших актеров, которые сегодня играют в лучших московских театрах.

«Это Александр Кузин, Виктор Вержбицкий и многие другие. А еще Сергей Епишев, которому я на днях вручал премию мэра Москвы. Вообще столько ребят из легендарного “Ильхома” сегодня работают в России. Так что ташкентская диаспора актеров мощная» — отметил он.

По словам Игоря Яковлевича, в Ташкенте он обязательно встретится с Зульфикаром Мусаковым, дружба с которым длится уже более 40 лет. А еще он надеется, что на спектакли придут его одноклассники.

«Безусловно, что с кем-то мы поддерживаем связи через мессенджеры, но такие встречи вживую по-особенному дороги», — отмечает он.

Еще Золотовицкий рассказал, что целый месяц худел перед поездкой в Узбекистан, чтобы поесть узбекский плов.

«Я сам готовлю отлично плов. Но как только мы вышли из аэропорта, нас стали угощать узбекским пловом. Когда тебя окружают такие запахи шашлыка, самсы, плова, невозможно ими не соблазниться, конечно же мы здесь много едим!», — смеясь, говорит он.

Для него оба спектакля, с которыми приехал театр, — это постановки, соединившие в себе драматургию, актерство и великолепную режиссуру. С автором пьес — Евгением Гришковцом — они уже много лет дружат.

«Понимаете, сейчас такое время тревожное, и в традициях театра русского, советского, передавать какой-то месседж зрителю. Он должен получить от нас какой-то вопрос, чтобы задуматься или, наоборот, ответ на волнующие проблемы. И Женя для меня — один из немногих, кто говорит просто о важных вещах: о дружбе, о любви, о предательстве, о сегодняшнем мире, как нам тут выживать. Я часто говорю: у Станиславского был Чехов. Не знаю, кто я для Жени, но он для меня — Чехов», — говорит Золотовицкий.