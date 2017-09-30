Игорь Золотовицкий о гастролях в Ташкенте: я снова дома
В Ташкенте проходят гастроли Московского художественного театра имени Чехова; среди актеров, прибывших в столицу Узбекистана, находится Игорь Золотовицкий, который родился и вырос в Ташкенте.
В Ташкенте проходят гастроли Московского художественного театра имени Чехова; среди актеров, прибывших в столицу Узбекистана, находится Игорь Золотовицкий, который родился и вырос в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, приехавший в свой родной Ташкент с гастрольным туром МХТ имени Чехова, рассказал Sputnik Узбекистан, кого бы он хотел увидеть в городе детства, где уже побывал и почему специально худел перед поездкой.
С 29 сентября по 2 октября в Ташкенте проходят гастроли Московского художественного театра имени Чехова. Среди актеров, прибывших в столицу Узбекистана, находится Игорь Золотовицкий, который родился и вырос в Ташкенте.
«За 35 лет работы во МХТ я впервые в Ташкенте с гастролями. Это волнительно,
Свой родной Ташкент актер старается не забывать. Был здесь, как признается, шесть лет назад, здесь похоронены родители. Впервые в этом году сюда приезжает его жена Вера Харыбина, которая играет главную роль в спектакле «Весы», который будет показан ташкентскому зрителю в эти дни. Потом, как отметил Золотовицкий, если ему удастся, он хотел бы показать жене город своего детства.
«Здесь очень многое изменилось. Но все
Ташкент для него — это тот город, в котором он решил посвятить свою жизнь театру и кино. И таких, как он, здесь было немало. По словам Игоря Яковлевича, из Ташкента вышло целое поколение хороших актеров, которые сегодня играют в лучших московских театрах.
«Это Александр Кузин, Виктор Вержбицкий и многие другие. А еще Сергей Епишев, которому я на днях вручал премию мэра Москвы. Вообще столько ребят из легендарного “Ильхома” сегодня работают в России. Так что ташкентская диаспора актеров мощная» — отметил он.
По словам Игоря Яковлевича, в Ташкенте он обязательно встретится с Зульфикаром Мусаковым, дружба с которым длится уже более 40 лет. А еще он надеется, что на спектакли придут его одноклассники.
«Безусловно, что с
Еще Золотовицкий рассказал, что целый месяц худел перед поездкой в Узбекистан, чтобы поесть узбекский плов.
«Я сам готовлю отлично плов. Но как только мы вышли из аэропорта, нас стали угощать узбекским пловом. Когда тебя окружают такие запахи шашлыка, самсы, плова, невозможно ими не соблазниться, конечно же мы здесь много едим!», — смеясь, говорит он.
Для него оба спектакля, с которыми приехал театр, — это постановки, соединившие в себе драматургию, актерство и великолепную режиссуру. С автором пьес — Евгением Гришковцом — они уже много лет дружат.
«Понимаете, сейчас такое время тревожное, и в традициях театра русского, советского, передавать
Первый спектакль, который дали актеры МХТ имени Чехова в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, прошел при полном аншлаге. Ведь такие события для ташкентских театралов не просто знаковые, но и