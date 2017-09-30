Омич выловил судака и щуку внушительных размеров на Севере региона

За первый день ему удалось поймать судака и щуку внушительных размеров, что засвидетельствовано фотографиями.

«Первые постановки и первые отрывы без поклевок. Но перестановка лодки дала свои плоды уже на первой проводке был сход щуки весом за 7 кг отпала у лодки, затем удалось соблазнить на злую поклевку судака по весу примерно 2,3−2,5 кг», — отмечает Хандогин.

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