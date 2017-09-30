Омич выловил судака и щуку внушительных размеров на Севере региона
Житель Омска Виталий Хандогин поделился итогами рыбалки в Тевризском районе, что на Севере пятьдесят пятого региона.
Житель Омска Виталий Хандогин поделился итогами рыбалки в Тевризском районе, что на Севере пятьдесят пятого региона.
За первый день ему удалось поймать судака и щуку внушительных размеров, что засвидетельствовано фотографиями.
«Первые постановки и первые отрывы без поклевок. Но перестановка лодки дала свои плоды уже на первой проводке был сход щуки весом за 7 кг отпала у лодки, затем удалось соблазнить на злую поклевку судака по весу примерно 2,3−2,5 кг», — отмечает Хандогин.
Суда он в последствии отпустил, а вот щук, весом по 5−6 кг, вероятно, оставил себе.