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08:59 (мск), источник: СуперОмск

Омич выловил судака и щуку внушительных размеров на Севере региона

Житель Омска Виталий Хандогин поделился итогами рыбалки в Тевризском районе, что на Севере пятьдесят пятого региона.

За первый день ему удалось поймать судака и щуку внушительных размеров, что засвидетельствовано фотографиями.

«Первые постановки и первые отрывы без поклевок. Но перестановка лодки дала свои плоды уже на первой проводке был сход щуки весом за 7 кг отпала у лодки, затем удалось соблазнить на злую поклевку судака по весу примерно 2,3−2,5 кг», — отмечает Хандогин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Суда он в последствии отпустил, а вот щук, весом по 5−6 кг, вероятно, оставил себе.

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