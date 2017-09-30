Кишинев на выходные погрузится в хаос: как ходит общественный транспорт

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Этот уикенд в Кишиневе будет по-настоящему насыщенным с точки зрения спорта — в столице пройдет сразу два спортивных мероприятия — «Olympic ECOFest 2017» и Кишиневский международный марафон. В связи с этим мэрия Кишинева предупреждает об изменении движения общественного транспорта.
Троллейбусы, следующие маршрутами № 4, 5, 8, 22 и 28 в направлении сектора Буюканы, будут ездить по улице Букурешть, а в направлении Ботаники — в объезд площади Великого национального собрания.
Маршрут № 30 будет следовать с бульвара Штефана чел Маре по улицам Василе Александри, Букурешть, Александра Пушкина, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному ранее маршруту.
Автобусы № 5, 9, 11, 17, 46 и 122 в оба направления будут ездить в объезд площади Великого национального собрания.
Некоторые автобусы будут ездить иначе.
Маршрутки тоже будут ездить по-другому.
Важно! Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки.