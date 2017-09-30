Кишинев на выходные погрузится в хаос: как ходит общественный транспорт

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Этот уикенд в Кишиневе будет по-настоящему насыщенным с точки зрения спорта — в столице пройдет сразу два спортивных мероприятия — «Olympic ECOFest 2017» и Кишиневский международный марафон. В связи с этим мэрия Кишинева предупреждает об изменении движения общественного транспорта.

Суббота, 30 сентября

Троллейбусы, следующие маршрутами № 4, 5, 8, 22 и 28 в направлении сектора Буюканы, будут ездить по улице Букурешть, а в направлении Ботаники — в объезд площади Великого национального собрания.

Маршрут № 30 будет следовать с бульвара Штефана чел Маре по улицам Василе Александри, Букурешть, Александра Пушкина, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному ранее маршруту.

Автобусы № 5, 9, 11, 17, 46 и 122 в оба направления будут ездить в объезд площади Великого национального собрания.

Воскресенье, 1 октября

Изменены маршруты ряда троллейбусных линий:

Маршрут троллейбуса № 8 снимается;

Маршрут № 7, 10 и 24 сокращается до Цирка;

Троллейбусы № 4 и 5 будут ездить до Железнодорожного вокзала;

Маршрут троллейбуса № 28 укорочен до завода «TRACOM»;

Троллейбусы № 13 будут ездить с улицы Измаильская по бульварам Д. Кантемира, Ю. Гагарина;

Маршрут троллейбуса № 2 изменен следующим образом: с улицы Г. Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаильской, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Троллейбусы № 9 будут ездить с улицы Г. Асаки по улицам В. Александри, А. Матеевича, А. Пушкина, Букурешть, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, В. Александри, Хынчешсткому шоссе и далее по установленному маршруту;

А. Матеевича, В. Александри, Хынчешсткому шоссе и далее по установленному маршруту; В маршрут троллейбуса № 17 также внесены коррективы: они будут ездить с бульвара Траян по бульварам Дечебал, Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;

Троллейбусы № 22 будут ездить также по измененному маршруту с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, виадуку, бульварам Дачия, Траян, улицам Гренобля, Г. Асаки, В Александри, А. Матеевича, А. Пушкина, Букуршеть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

Маршрут троллейбуса № 30 изменен следующим образом: с бульвара Дачия по улице Трандафирилор, бульварам Дечебал, Ю. Гагарина, Дечебал, улице Зелинского, бульвару Дачия и далее по установленному маршруту.

Некоторые автобусы будут ездить иначе.

Автобусы № 11 будут следовать с улицы Измаильская по улицам Букурешть, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;

и далее по установленному маршруту; Маршрут № 26 будет курсировать по улице Албишоара;

Автобусы № 17 и 46 будут ездить по улице Букурешть;

Маруш№ 5 в направлении сектора Чеканы будут ездить по улице Александру чел Бун, а в направлении Ботаники — по улице Колумна;

Автобусы № 18, 33 и 44 будут ездить с улицы Тигина по улицам Колумна, Измальская, бульварам Д. Кантемира, Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;

Маршут № 9 изменен следующим образом: с площади Дмитрия Кантемира по бульвару Штефана чел Маре, улицам А. Щусева, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту; в обратном направлении — по улицам Измаильская, Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, площади Дмитрия Кантемира;

А автобусы № 122 будут ездить по улице Букурешть.

Маршрутки тоже будут ездить по-другому.

Микроавтобусы № 101 и 154 в направлении сектора Ботаника будут ездить согласно ранее установленному маршруту, а в направлении Буюкан с улицы Индепенденцей по улицам Т. Стришка, П. Унгуряну, Гренобле, Н. Тестемицану, И. Инкулец, Пан Халиппа, Измаильская, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрутки № 185 в сторону Буюкан будут следовать с бульвара Дачия по улицам Х. Ботев, Т. Стришкэ, П. Унгуряну, Гренобле, Н. Тестемицану, И. Инкулец, Пан Халиппа, Измаильская, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрут микроавтобусов № 116 и 129 изменен следующим образом: с улицы Александру чел Бун по улицам С. Лазо, Колумна, М. Витязул, А. Щусева, 31 августа, С. Лазо; обратно: с улицы С. Лазо по улицам Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Митрополит Дософтей;

Маршрутки № 113, 117, 173, 175 и 189 в сторону Рышкановки и Чекан будут ездить с бульвара Дачия по улице Роз, бульварам Дечебал, Ю. Гагарина, Д. Кантемира и улице Измаильская;

Микроавтобусы № 113, 175, 189 — в сторону Ботаники с улицы Измаильская по бульварам Д. Кантемира, Ю. Гагарина, Дечебал, улице Роз, бульвару Дачия;

Маршрутки № 186, 120, 190, 178, 191 и 169 — будут разделены на два маршрута:

a) Телецентр и Малая Малина с улицы Измаильская с поворотом на улицу 31 августа 1989, Чуфля, Букурешть, Измаильская;

б) с Чекан и Рышкановки будут курсировать до универмага, возвращаясь по улице Измаильская.

Микроавтобусы № 103 будут следовать с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, Чуфля, бульвару Дачия, улицы Роз, бульвару Дечебал, улице Н. Титулеску;

Маршрутки № 114: с улицы А. Щусева по улицам Букурешть, В. Александри, А. Щусева;

Микроавтобусы № 118 и 165: с бульвара Ю. Гагарина по бульвару Д. Кантемира, улицам Измаил, Албишоара, бульвару Гагарина;

Маршрутки № 192: с улицы М. Витязул по улицам А. Щусева, 31 августа 1989 года, Измаильская; обратно — с улицы Пан Халиппа по улицам Измаильская, Букурешть, А. Щусева, ул. М. Витязул.