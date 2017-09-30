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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове из гаража похитили дорогой велосипед

Хозяйка забыла закрыть дверь на замок.

Велосипед стоимостью 10 тысяч рублей похитили из гаража 32-летней жительницы Кемерова.

Полицейские не нашли следов повреждения замка на двери гаража. Хозяйка пояснила, что забыла его закрыть. По подозрению был задержан 33-летний ранее судимый сосед женщины.

По версии следствия, поздно ночью он возвращался домой и увидел, что дверь гаража отперта. Мужчина проник внутрь, забрал велосипед и утром сдал его в ломбард. Вырученные деньги он потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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