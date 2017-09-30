В Кемерове из гаража похитили дорогой велосипед

Полицейские не нашли следов повреждения замка на двери гаража. Хозяйка пояснила, что забыла его закрыть. По подозрению был задержан 33-летний ранее судимый сосед женщины.

По версии следствия, поздно ночью он возвращался домой и увидел, что дверь гаража отперта. Мужчина проник внутрь, забрал велосипед и утром сдал его в ломбард. Вырученные деньги он потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.