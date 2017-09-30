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09:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В детских лагерях Южного Урала выявили 300 нарушений

Прокуратура Челябинской области озвучила итоги проверок организаций летнего отдыха для юных южноуральцев.

В частности, инспектировали качество продуктов питания и перевозку детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, в оздоровительном лагере «Спутник» Брединского района к ответственности привлекли руководителя за то, что принял на работу сотрудников без специального образования и документов, подтверждающих отсутствие судимости. В двух саткинских лагерях не соблюдали санитарные нормы в организации питания детей. Всего прокуратура выявила более 300 нарушений закона, и направила в суд 12 заявлений.

Мария Неустроева.

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