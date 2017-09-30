В детских лагерях Южного Урала выявили 300 нарушений
Прокуратура Челябинской области озвучила итоги проверок организаций летнего отдыха для юных южноуральцев.
Прокуратура Челябинской области озвучила итоги проверок организаций летнего отдыха для юных южноуральцев.
В частности, инспектировали качество продуктов питания и перевозку детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, в оздоровительном лагере «Спутник» Брединского района к ответственности привлекли руководителя за то, что принял на работу сотрудников без специального образования и документов, подтверждающих отсутствие судимости. В двух саткинских лагерях не соблюдали санитарные нормы в организации питания детей. Всего прокуратура выявила более 300 нарушений закона, и направила в суд 12 заявлений.
Мария Неустроева.