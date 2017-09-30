В детских лагерях Южного Урала выявили 300 нарушений

Так, в оздоровительном лагере «Спутник» Брединского района к ответственности привлекли руководителя за то, что принял на работу сотрудников без специального образования и документов, подтверждающих отсутствие судимости. В двух саткинских лагерях не соблюдали санитарные нормы в организации питания детей. Всего прокуратура выявила более 300 нарушений закона, и направила в суд 12 заявлений.