Движение транспорта ограничат в Железнодорожном районе Хабаровска

Движение транспорта ограничат на следующей неделе в Железнодорожном районе Хабаровска. С понедельника отрезанной от автомобильного потока окажется улица Промывочная, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии.

В связи с проведением дорожных работ движение транспорта по улице Промывочной на участке от Геодезической до улицы Машинистов со 2 октября граничат на два дня в период времени с 7.00 по 20.00 часов по местному времени.