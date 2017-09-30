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09:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Движение транспорта ограничат в Железнодорожном районе Хабаровска

Отрезанной от автомобильного потока окажется улица Промывочная.

Хабаровск, 30 сентября, AmurMedia.

Движение транспорта ограничат на следующей неделе в Железнодорожном районе Хабаровска. С понедельника отрезанной от автомобильного потока окажется улица Промывочная, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии.

В связи с проведением дорожных работ движение транспорта по улице Промывочной на участке от Геодезической до улицы Машинистов со 2 октября граничат на два дня в период времени с 7.00 по 20.00 часов по местному времени.

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