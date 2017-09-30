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10:28 (мск), источник: Volga News

В регионе стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний

В пятницу, 29 сентября, отмечали Всемирный день сердца. По случаю такого события в Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам заболеваний сердца и мерам профилактики.

Источник: РИА "Новости"

В ходе мероприятия информацию собравшимся представили ведущие медики столицы региона и представители областного минздрава.

Было отмечено, что сердечно-сосудистые заболевания — наиболее частая причина смерти во всем мире. В частности, по статистике ВОЗ, от болезней сердца каждый год умирают около 17 млн человек. Из низ у 7,2 млн человек смерть вызывает ишемическая болезнь сердца (ИБС), а 5,7 млн людей лишаются жизни в результате инсульта.

Как отметили собравшиеся специалисты, нередко люди сами доводят себя до катастрофы своим образом жизни.

Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец напомнил о том, что государство создало для жителей страны все условия, чтобы люди могли следить за своим здоровьем, а врачи имели бы возможность вовремя заметить болезни сердца и сосудов.

В частности, действует бесплатная система диспансеризации, которой можно воспользоваться раз в три года. Открыты при поликлиниках центры здоровья, куда можно прийти и специалисты обследуют каждого на предмет выявления значимых факторов риска болезней сердца и сосудов, а также дадут индивидуальные рекомендации о том, как следует откорректировать свое питание, режим и образ жизни, чтобы снизить возможные риски.

Например, пациентам советуют сократить количество жиров в рационе, заменить сливочное масло растительным, отказаться от курения, а также взять за правило проходить в день не менее 10 тысяч шагов. И, конечно же, регулярно проходить профилактические осмотры. «К сожалению, далеко не все стремятся воспользоваться такой возможностью сохранить себе здоровье и соответственно жизнь» — отметил Муравец.

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного кардиодиспансера Инна Скрипник отметила, что в результате активной работы врачей, профилактической медицины в Самарской области наметились положительные тенденции по снижению смертности от болезней системы кровообращения, в частности от инсультов. Но зато участились летальные исходы от инфаркта миокарда на дому. В ходе беседы с близкими или изучения документов выяснилось, что эти больные вообще ранее не обращались к врачам, не проходили профосмотры и диспансеризации. Они не обращали внимание на грозные симптомы заболевания и даже в случае приступа не спешили с вызовом скорой помощи. В итоге — такие печальные последствия.

Кардиолог дала несколько рекомендаций, на которые жителям региона важно обращать внимание. «Если возникает болевой приступ загрудинных болей давящего, сжимающего, жгучего, ломящего характера, который отдает в руку, шею, под левую лопатку, нижнюю челюсть, сопровождается одышкой, холодным потом, чувством нехватки воздуха, удушьем, надо немедленно вызывать скорую помощь! Потому что важен первый час, в течение которого пациента должны доставить в кардиологические отделения, где лечат болезни сердца. При этом необходимо назвать оператору скорой помощи основные симптомы приступа, чтобы была незамедлительно направлена специализированная бригада скорой. В Самарской области создано 11 кардиологических отделений, где лечат инфаркты миокарда, и 4 центра ЧКВ (чрескожных вмешательств), где проводят высокотехнологичные операции стентирования и аортокоронарного шунтирования» — предупредила Инна Скрипник.

Специалисты посоветовали также при первых признаках сердечного приступа принять таблетку нитроглицерина и аспирина, а также прекратить суетиться и исключить двигательную активность. Ни в коем случае не нужно бежать в больницу самостоятельно, чтобы не усугубить состояние. Надо дождаться приезда медиков.

Главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения Самарской области доктор медицинских наук Олег Фатенков сообщил, что тем не менее в последние годы наметилась положительная тенденция в кардиологической обстановке в нашей стране. То есть по сердечно-сосудистым причинам люди стали реже умирать, чем раньше.

«В 2012 г. смертность от болезней сердца и сосудов в РФ составляла в общей смертности 55%, в 2017 году этот показатель снизился до 50%. А в нашей области доля смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 42,7%. Мы имеем лучшие показатели в РФ и ПФО по этим критериям. Так что определенные сдвиги в сознании людей происходят, все больше жителей задумываются об изменении образа жизни, начинают контролировать показатели артериального давления, холестерина, глюкозы крови» — заявил главный терапевт региона.

Он призвал всех жителей губернии бережнее относиться к своему здоровью: проанализировать, что каждый ест и пьет, сколько двигается, а также отказаться от вредных привычек.

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