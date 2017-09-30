В регионе стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний
В пятницу, 29 сентября, отмечали Всемирный день сердца. По случаю такого события в Самаре состоялась
В пятницу, 29 сентября, отмечали Всемирный день сердца. По случаю такого события в Самаре состоялась
В ходе мероприятия информацию собравшимся представили ведущие медики столицы региона и представители областного минздрава.
Было отмечено, что
Как отметили собравшиеся специалисты, нередко люди сами доводят себя до катастрофы своим образом жизни.
В частности, действует бесплатная система диспансеризации, которой можно воспользоваться раз в три года. Открыты при поликлиниках центры здоровья, куда можно прийти и специалисты обследуют каждого на предмет выявления значимых факторов риска болезней сердца и сосудов, а также дадут индивидуальные рекомендации о том, как следует откорректировать свое питание, режим и образ жизни, чтобы снизить возможные риски.
Например, пациентам советуют сократить количество жиров в рационе, заменить сливочное масло растительным, отказаться от курения, а также взять за правило проходить в день не менее 10 тысяч шагов. И, конечно же, регулярно проходить профилактические осмотры. «К сожалению, далеко не все стремятся воспользоваться такой возможностью сохранить себе здоровье и соответственно жизнь» — отметил Муравец.
Заведующая
Кардиолог дала несколько рекомендаций, на которые жителям региона важно обращать внимание. «Если возникает болевой приступ загрудинных болей давящего, сжимающего, жгучего, ломящего характера, который отдает в руку, шею, под левую лопатку, нижнюю челюсть, сопровождается одышкой, холодным потом, чувством нехватки воздуха, удушьем, надо немедленно вызывать скорую помощь! Потому что важен первый час, в течение которого пациента должны доставить в кардиологические отделения, где лечат болезни сердца. При этом необходимо назвать оператору скорой помощи основные симптомы приступа, чтобы была незамедлительно направлена специализированная бригада скорой. В Самарской области создано 11 кардиологических отделений, где лечат инфаркты миокарда, и 4 центра ЧКВ (чрескожных вмешательств), где проводят высокотехнологичные операции стентирования и аортокоронарного шунтирования» — предупредила Инна Скрипник.
Специалисты посоветовали также при первых признаках сердечного приступа принять таблетку нитроглицерина и аспирина, а также прекратить суетиться и исключить двигательную активность. Ни в коем случае не нужно бежать в больницу самостоятельно, чтобы не усугубить состояние. Надо дождаться приезда медиков.
Главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения Самарской области доктор медицинских наук Олег Фатенков сообщил, что тем не менее в последние годы наметилась положительная тенденция в кардиологической обстановке в нашей стране. То есть по
«В 2012 г. смертность от болезней сердца и сосудов в РФ составляла в общей смертности 55%, в 2017 году этот показатель снизился до 50%. А в нашей области доля смертности от
Он призвал всех жителей губернии бережнее относиться к своему здоровью: проанализировать, что каждый ест и пьет, сколько двигается, а также отказаться от вредных привычек.