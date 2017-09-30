Масштабное авиашоу в аэропоту Кишинева: программа мероприятий

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в честь Дня гражданской авиации в Международном аэропорту Кишинева состоится грандиозное авиашоу.

В программе выступления пилотажных групп высшей категории, демонстрационные полеты и воздушные трюки, выставка авиатехники, а также концерт с участием певицы Dara и групп Zdob și Zdub и Sunstroke Project. Впервые в Республике Молдова состоится шоу акробатов Dunking Devils.