Масштабное авиашоу в аэропоту Кишинева: программа мероприятий
В эти выходные аэропорт Кишинева примет гостей: на территории аэродрома состоится масштабное авиашоу, приуроченное ко Дню гражданской авиации.
В эти выходные аэропорт Кишинева примет гостей: на территории аэродрома состоится масштабное авиашоу, приуроченное ко Дню гражданской авиации.
КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в честь Дня гражданской авиации в Международном аэропорту Кишинева состоится грандиозное авиашоу.
В программе выступления пилотажных групп высшей категории, демонстрационные полеты и воздушные трюки, выставка авиатехники, а также концерт с участием певицы Dara и групп Zdob și Zdub и Sunstroke Project. Впервые в Республике Молдова состоится шоу акробатов Dunking Devils.
Праздник начнется в 10 утра, а завершится в 18.00. Вход свободный, со стороны Старого аэропорта.
Программа авиашоу.