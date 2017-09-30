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10:03 (мск), источник: Sputnik.md

Масштабное авиашоу в аэропоту Кишинева: программа мероприятий

В эти выходные аэропорт Кишинева примет гостей: на территории аэродрома состоится масштабное авиашоу, приуроченное ко Дню гражданской авиации.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в честь Дня гражданской авиации в Международном аэропорту Кишинева состоится грандиозное авиашоу.

В программе выступления пилотажных групп высшей категории, демонстрационные полеты и воздушные трюки, выставка авиатехники, а также концерт с участием певицы Dara и групп Zdob și Zdub и Sunstroke Project. Впервые в Республике Молдова состоится шоу акробатов Dunking Devils.

Праздник начнется в 10 утра, а завершится в 18.00. Вход свободный, со стороны Старого аэропорта.

Программа авиашоу.

  • 10.00 — открытие праздника;
  • 10.00−18.00 — выставка самолетов и авиатехники;
  • 10.30−10.40 — прыжки с парашютом с самолета Ан-2 (Федерация парашютного спорта Молдовы);
  • 10.45−11.10 — демонстративный полет в группе самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии);
  • 11.15−11.25 — демонстративный полет самолета Су-31 с участием румынской пилотажной группы;
  • 11.45−12.00 — акробатическое выступление Dunking Devils;
  • 12.00−12.15 — парное пилотирование на самолетах Zlin-42 (авиаклуб Румынии);
  • 12.15−12.45 — концерт с участием певицы Dara;
  • 12.50−13.05 — демонстративный полет самолета Extra-300 (авиаклуб Румынии);
  • 13.10−13.25 — парные полеты на самолетах Zlin-42 (авиаклуб Румынии);
  • 13.25−13.40 — акробатическое выступление Dunking Devils;
  • 13.50−14.05 — демонстративный полет в группе на самолетах Як-52 с участием румынской пилотажной группы;
  • 14.20−15.00 — полет самолета Airbus-320 авиакомпании AirMoldova и самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии). Процедура «крещения самолета»;
  • 15.15−15.40 — демонстративный полет в группе на самолетах Як-52 с участием румынской пилотажной группы;
  • 15.40−16.10 — концерт с участием группы Sunstroke Project;
  • 16.05−16.25 — демонстративный полет самолета Су-31 с участием румынской пилотажной группы;
  • 16.40−16.55 — демонстративный полет самолета Extra-300 (авиаклуб Румынии);
  • 17.00−17.15 — акробатическое выступление Dunking Devils;
  • 17.35−17.45 — демонстративный полет самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии);
  • 17.20 — концерт с участием группы Zdob și Zdub;
  • 18.00 — закрытие мероприятия.
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