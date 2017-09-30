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10:01 (мск), источник: Sputnik

Старейший парк Ташкента закрывают на реконструкцию

Многие коммуникации и внешний облик парка пришли в упадок, некоторые здания и аттракционы не отвечают нормам; поэтому планируется полностью модернизировать инфраструктуру и инженерные сети объекта.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Старейший парк Ташкента — парк культуры и отдыха имени Мирзо Улугбека (бывший Тельмана), открытый в 1934 году, со 2 октября закрывается на реконструкцию. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным реализаторов проекта, многие коммуникации и внешний облик парка пришли в упадок, некоторые здания и аттракционы не отвечают нормам. Поэтому планируется полностью модернизировать инфраструктуру и инженерные сети объекта.

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«Наша главная задача — обновить облик парка, сделать его более современным и привлекательным. При этом, мы не забываем о главном богатстве парка — все деревья, многим из которых уже более 100 лет, будут сохранены. Более того, в парке появятся и новые: к работе привлечены ведущие дендрологи Узбекистана, которые будут ухаживать за ними. Весь процесс проконтролирует городское управление культуры и Госкомэкологии», — отметила администрация парка.

В ходе реконструкции в первую очередь планируется обновить пешеходные дорожки, открыть дополнительный проезд со стороны кольцевой автодороги, который решит проблему с паркингом в праздничные дни. Также будет построена дополнительная автостоянка, обновлены аттракционы, коммуникации и здания.

«Планируем открытие специальных зон для пожилых людей. Также будет уделено внимание зонам для людей, занимающихся спортом, молодежи. На территории парка на постоянной основе будут проходить различные культурно-развлекательные мероприятия. При этом будут сохранены тихие зоны для прогулок и отдыха», — сообщили в администрации.

Главное, что вход в парк останется бесплатным. Открытие объекта запланировано на будущий год.

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