На Кубани и в Ростовской области прогнозируют заморозки до -3 °С

На Дону местами во второй половине ночи и утром с 30 сентября до 2 октября в воздухе и на поверхности почвы сохранятся заморозки −1…−4 °С. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью сельхозкультур, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.