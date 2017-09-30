На Кубани и в Ростовской области прогнозируют заморозки до -3 °С
Ростовский гидрометцентр спрогнозировал ночью и утром 30 сентября и 1 октября заморозки на территории Краснодарского края.
Ростовский гидрометцентр спрогнозировал ночью и утром 30 сентября и 1 октября заморозки на территории Краснодарского края.
Местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…−3 °С.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю призвало жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, передает
На Дону местами во второй половине ночи и утром с 30 сентября до 2 октября в воздухе и на поверхности почвы сохранятся заморозки −1…−4 °С. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью сельхозкультур, предупреждает
В случае возникновения ЧС следует звонить по телефону 101.
Как сообщали Юга.ру, с 26 по 28 сентября на Дону и в Ставропольском крае действовало экстренное предупреждение по заморозкам до -2 °С.