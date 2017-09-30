Русаков: для волонтера-поисковика важно уметь ждать

Источник: Sputnik.by

Добровольцы со всей Беларуси принимали участие в поисках 10-летнего Максима Мархалюка, ушедшего вечером 16 сентября в Беловежскую пущу. Но не всегда желающие помочь организованным отрядам и подразделениям МЧС и МВД адекватно подходят к поискам. В этом благом деле существуют свои принципы и регламент, необходимые условия, которые нужно выполнять для сохранения здоровья самих поисковиков.

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Дмитрий Русаков рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь, что многое зависит от одежды. Эффектная и дорогая армейская камуфляжная куртка в лесу уже в нескольких метрах может просто слиться с окружающим пейзажем, и вы рискуете потерять свою группу. Поэтому лучше одеваться ярко и заметно, или использовать специальные жилеты. Одежда должна быть легкая и непромокаемая. То же касается и обуви.

«С собой должен быть телефон, лучше не один, и обязательно заряженный. Нужен фонарь, сменные наборы теплых носков, белья, потому, что какие бы ни были шикарные ботинки, ты вымокнешь. Тебе придется переобуться, а это тоже твоя безопасность», — сказал Русаков.