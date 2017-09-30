Командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии пройдет в Беларуси 18—19 октября
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.
«Вопросы безопасности являются для Беларуси приоритетными при реализации первой в стране
Для таких объектов, как АЭС, существуют понятия проектных и запроектных аварий. Для Белорусской АЭС при аварии, предусмотренной проектом, выход радиоактивных веществ за пределы площадки станции не произойдет. Тем не менее, в соответствии с современными международными подходами, страны должны быть готовы к действиям и при запроектных авариях. Исходя из этого, в замысел первого учения умышленно заложен именно практически невозможный запроектный сценарий развития событий с выбросом радиоактивных веществ.
В ходе учения будет детально изучен широкий перечень вопросов: взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями, функционирование кризисных центров для обеспечения поддержки принятия управленческих решений при возникновении радиационных аварий, йодная профилактика, временное отселение людей, подвоз чистых продуктов питания, оповещение и информирование населения.
Запланирована проверка готовности сил и средств к реагированию в Островецком районе. Чтобы не создавать неудобств гражданам, отработка эвакуации будет проведена с привлечением статистов, а накануне учения спасатели адресно проинформируют всех жителей деревень, расположенных в радиусе трех километров вокруг строящейся Белорусской АЭС. Это 183 человека в восьми населенных пунктах. Спасатели расскажут им о предстоящих учениях, отрабатываемых вопросах и обучат действиям в случае радиационной аварии.
Также предусмотрена проверка готовности персонала Белорусской АЭС к локализации инцидентов с практической отработкой действий на тренажерах блочного пульта управления станции. Так как вблизи территории Беларуси расположены несколько атомных электростанций, практическая отработка вводных будет проведена во многих районах страны с задействованием различных служб: передачи и распространения информации, транспортного обеспечения, энергоснабжения, защиты сельскохозяйственных животных и растений и других.
Проводя учение, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии и исходит из безусловной приоритетности вопросов обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы.