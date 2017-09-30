Командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии пройдет в Беларуси 18—19 октября

«Вопросы безопасности являются для Беларуси приоритетными при реализации первой в стране ядерно-энергетической программы. В соответствии с международными рекомендациями, государства, которые вводят в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики, должны провести серию учений по реагированию на возможные инциденты. Цель таких учений — проверка готовности системы оперативного реагирования, которая важна в том числе и в процессе разработки аварийных планов действий за пределами промышленной площадки АЭС», — отметил Виталий Новицкий.

Для таких объектов, как АЭС, существуют понятия проектных и запроектных аварий. Для Белорусской АЭС при аварии, предусмотренной проектом, выход радиоактивных веществ за пределы площадки станции не произойдет. Тем не менее, в соответствии с современными международными подходами, страны должны быть готовы к действиям и при запроектных авариях. Исходя из этого, в замысел первого учения умышленно заложен именно практически невозможный запроектный сценарий развития событий с выбросом радиоактивных веществ.

Читайте также Пробы ягод с превышением по радиации выявлены везде, кроме Витебщины

В ходе учения будет детально изучен широкий перечень вопросов: взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями, функционирование кризисных центров для обеспечения поддержки принятия управленческих решений при возникновении радиационных аварий, йодная профилактика, временное отселение людей, подвоз чистых продуктов питания, оповещение и информирование населения.

Запланирована проверка готовности сил и средств к реагированию в Островецком районе. Чтобы не создавать неудобств гражданам, отработка эвакуации будет проведена с привлечением статистов, а накануне учения спасатели адресно проинформируют всех жителей деревень, расположенных в радиусе трех километров вокруг строящейся Белорусской АЭС. Это 183 человека в восьми населенных пунктах. Спасатели расскажут им о предстоящих учениях, отрабатываемых вопросах и обучат действиям в случае радиационной аварии.

Также предусмотрена проверка готовности персонала Белорусской АЭС к локализации инцидентов с практической отработкой действий на тренажерах блочного пульта управления станции. Так как вблизи территории Беларуси расположены несколько атомных электростанций, практическая отработка вводных будет проведена во многих районах страны с задействованием различных служб: передачи и распространения информации, транспортного обеспечения, энергоснабжения, защиты сельскохозяйственных животных и растений и других.