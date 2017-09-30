Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов принял участие в общегородском субботнике

Многие красноярцы не словом, а делом поддерживают традицию проведения субботников, выходят в собственные дворы, в близлежащие скверы и парки, чтобы сделать наш город чище и уютнее.

В этом году общегородской субботник совпал с масштабным экологическим праздником — «Днем Енисея». На Ярыгинской набережной собрались учащиеся школ, техникумов, высших учебных заведений, коллективы различных организаций и предприятий. Компания «РУСАЛ», поддерживая инициативы муниципалитета, в рамках подписанного соглашения, в «День Енисея» организовала квест «Чистые игры». По его правилам участники генеральной уборки города должны разделиться на команды и собрать как можно больше мусора с Ярыгинской набережной и острова Отдыха, обязательно отсортировать его, а по итогам получить специальные призы. Для участия в квесте зарегистрировалось порядка 700 человек.

Сергей Попов, представитель компании «РУСАЛ»: «С каждым годом акция, посвященная Дню Енисея, набирает обороты, появляются новые идеи, партнёры. Если в 2012 году количество команд-участниц акции можно было посчитать по пальцам, то сегодня — это более 100 команд, порядка 700 горожан. Впервые в этом году мы предложили эффективный формат для поддержки чистоты: на правобережной набережной в течение года работали волонтёры и предлагали отдыхающим взять мусорный мешок, убрать за собой мусор и получить за это приз. Как раз ребята, которые вовлекали горожан к такой общественно-полезной деятельности, сегодня примут участие в выпуске в Енисей мальков осетра. На следующий год планируем определить несколько точек по городу, где будут в течение лета работать команды волонтёров, поддерживать чистоту и мотивировать горожан к этой работе».

<div id="vk_post_-126021750_199"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-126021750_199", -126021750, 199, 'KMdhRWSU4iXSZpVQfrtZBGSjC1lP')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Глава города в день общегородского субботника побывал в нескольких районах краевой столицы, принял участие в уборке городских улиц, присоединился к участникам квеста. Отметим, что бойцы «Чистых игр» очень ответственно подошли к заданию, на скорость собирали мусор, вставали в очередь, чтобы сдать пластиковые, бумажные, металлические отходы.

«В этом деле, самое главное, найти “золотое дно”. Вот здесь, на острове Отдыха, всегда отдыхают люди. И всегда, к сожалению, оставляют мусор. Можно собирать и собирать, боюсь, что мешков, которые мы взяли, не хватит. Для нас участие в субботниках — это семейная традиция. Какой бы ни была погода — всегда идём на уборку, дети берут пример и помогают. Сегодня вдвойне интересно: мы заявились как команда и участвуем в квесте. Но победа, конечно, не главное!» — рассказал Прокатов Кирилл и его сыновья.

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Роман Ткаченко: «Несколько раз в год присоединяюсь к наведению чистоты в Красноярске и всегда приятно видеть результат своей работы. Считаю так: чисто не там, где убрано, а там, где не мусорят. Поэтому хотелось бы, чтобы красноярцы понимали это и старались относиться к своему городу бережно».

Всех горожан, которые приняли участие в генеральной уборке краевой столицы, поблагодарил мэр Эдхам Акбулатов.

«Во всех районах города сейчас развёрнута работа по уборке территории и что очень важно — горожане наводят чистоту в родном Красноярске с большим энтузиазмом. Уверен, сегодня будет выполнена большая работа. Отрадно, что экологическая акция развивается и приобретает интересные для молодёжи форматы, тем самым, много молодых горожан подключается к уборке Красноярска. Подчеркну, в нашем городе немало различных экологических акций, и их проведение позволяет делать Красноярск более современным, цивилизованным, культурным, создавать новые общественные пространства для занятий спортом, отдыха и общения. Я благодарю всех красноярцев, которые приняли участие в общегородском субботнике, за неравнодушное отношение к родному городу», — подчеркнул Глава города Красноярска.