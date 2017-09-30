30 сентября в столице столбики термометров поднимутся до +17 градусов
По прогнозам синоптиков, 30 сентября в Молдове ожидается переменная облачность, ветер
По прогнозам синоптиков, 30 сентября в Молдове ожидается переменная облачность, ветер
В Бричанах и Сороках 14 выше нуля, в Бельцах на градус больше. Оргееве термометры покажут +16, в Кишиневе и Тирасполе — 17 градусов. В Леове до +18, в Комрате и Кагуле — 19.
По прогнозам синоптиков, в северной части ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью —1..-2°С.