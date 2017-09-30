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10:40 (мск), источник: Publika.md

30 сентября в столице столбики термометров поднимутся до +17 градусов

По прогнозам синоптиков, 30 сентября в Молдове ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 763 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках 14 выше нуля, в Бельцах на градус больше. Оргееве термометры покажут +16, в Кишиневе и Тирасполе — 17 градусов. В Леове до +18, в Комрате и Кагуле — 19.

По прогнозам синоптиков, в северной части ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью —1..-2°С.

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