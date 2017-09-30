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11:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Госавтоинспекция Башкортостана подвела итоги профилактического «пятничного» рейда.

По данным ведомства, за сутки было выявлено порядка 3500 административных правонарушений на дороге. Среди них 113 фактов выезда на встречку, где это запрещено ПДД.

За управление транспортом в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД задержали 96 водителей.

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